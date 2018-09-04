Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад

Медики назвали полезные свойства лакомства.Американские ученые выяснили, что умеренное потребление шоколада полезно для сердца."Исследователи из нью-йоркской медицинской школы Icahn на горе Синай доказали, что употребление трех плиток шоколада в месяц не только не оказывает негативного влияния на здоровье, но и снижает риск развития сердечной недостаточности".Исследование, результаты которого были обнародованы на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене, опровергло распространенный миф о том, что здоровое питание должно полностью исключать продукты, содержащие сахар."Я считаю, что шоколад является важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения и повышением хорошего холестерина. Однако шоколад также содержит жиры и сахар, которые больше вредны, чем полезны", - сообщил автор исследования Чайакрит Криттанавонг.Проанализировав данные о более 500 тыс человек, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента в сравнении с теми, кто вообще не употребляет шоколад. В свою очередь, употребление чрезмерного количества шоколада на месяц, а именно свыше трех плиток, повышает риск развития сердечной недостаточности на 17 процентов.По данным ученых, фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, благотворно влияют на состояние сосудов, а также борются с воспалительными процессами в организме.