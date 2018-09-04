Медики рассказали, как лечить аллергию на коже

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Аллергия может быть очень опасной.Появление на кожных покровах красных пятен -частая причина обращения к дерматологу. Вызывает подобное явление порядка 50 заболеваний, требующих обязательного лечения.Особого внимания заслуживает увеличение в размерах и площади распространения, появление зуда. Чаще всего так проявляет себя аллергия на коже. Рассмотрим, схему лечения и фото красных пятен, которые чешутся.О причинах явленияК основным причинам патологического процесса, проявляющегося в виде зудящих покраснений, аллергологи относят:контакт, чаще всего прямой, со средствами бытовой химии;холодовая аллергия, проявляющаяся отечными пятнами;использование косметических средств с агрессивным составом;прием некоторых лекарственных препаратов на фоне индивидуальной непереносимости одного или сразу нескольких компонентов;частое посещение солярия, использование косметических процедур агрессивного типа;реакция на содержащиеся в водопроводной воде химические элементы, их концентрацию.Вообще, установить, что именно аллергия стала причиной появления на коже красных пятен, схожими с изображенными на фото, которые также чешутся, назначить лечение, может исключительно аллерголог.Предварительно проводятся специальные анализы. Не исключено, что патологическое состояние вызывается сразу несколькими факторами.Лечебная терапияПри выявлении красных пятен на кожных покровах и подтверждении пробами их аллергической природы назначается специфическое лечение. Оно предполагает прием медикаментов трех групп.Таблетки, каплиВ список средств такого рода, которые чаще всего назначаются аллергологами входят:Зиртек. Выпускается в форме капель. Является препаратом последнего поколения. Это значит, что побочные эффекты отсутствуют или их список незначителен. Терапию рекомендуют проводить не только до полного исчезновения симптомов, но и после. Точную дозировку устанавливает лечащий врач.Телфаст - антигистаминный препарат, который выпускается в таблетках. Принимают однократно каждый день. Если красные пятна на коже сильно чешутся, то это непросто аллергия, а дерматоз. На фото просматривается разница между этими процессами. В этом случае лечение проводится повышенной дозировкой. Телфаст рекомендуют принимать натощак -так обеспечивается максимальная всасываемость. Продолжительность терапии определяется в индивидуальном порядке.Фексофенадин. Также представлен таблетированной формой. Может приниматься как вовремя, так и до, и после еды. Дозировка зависит от возраста пациента и степени поражения кожных покровов. Средний объем - 120 мг.Аллегра. Таблетки последнего поколения, что позволяет использовать их в терапии тех пациентов, работа которых связана с точными действиями. Лечение проводят до полного исчезновения клинических проявлений патологии.Любые приведенные таблетки и капли эффективны в лечении высыпаний любой степени распространенности. Чаще всего их назначают в комплексе с мазями и кремами.Крема и мазиПрепараты этой группы помогают бороться с зудом, шелушением и собственно покраснением.Протопик. Эффективно даже при лечении высыпаний на коже невыясненного происхождения. В большинстве случаев терапия протекает без развития побочных реакций. Крем наносят на пораженные участки тонким слоем. Если отмечается фаза обострения, количество аппликаций кратно двум. В иные периоды требуется только один суточный прием. В целом, курс лечения занимает порядка трех недель.Скин-Кап. Содержит в своем составе цинк. Зависимо от тяжести течения заболевания назначают одно- или двукратное нанесение. Подходит для компрессов. Средняя длительность лечения - две недели.Цинковая мазь. В комплексе с антигистаминными препаратами в таблетированной форме оказывает на кожные покровы, пораженные аллергией, успокаивающий эффект. Достаточно от одного до трех раз наносить, чтобы уже через несколько дней пациенты стали отмечать значительное облегчение самочувствия. Для получения оптимального результата мазь рекомендуется использовать не меньше, чем три недели.Фенистил. Эта мазь достаточно часто назначается в случае появления кожных высыпаний аллергической природы. При зудящих пятнах особенно эффективна эмульсия или гель. Фенистил наносят не чаще четырех раз в сутки.При нанесении мази следует избегать попадания средства на слизистые и непораженные участки кожи. Все это позволит исключить вероятность развития вторичных аллергических реакций.Гормональные средстваМази, крема на основе кортикостероидов чаще всего назначаются в таких случаях:острое проявление аллергической реакции на кожных покровах;фотодерматиты;нейродермит, атопический дерматит;реакция на компоненты лекарств, сопровождающаяся эритематозной сыпью;рецидивирующие высыпания.Если у пациента аллергия на коже проявляется красными пятнами, как на фото, и они чешутся, лечение проводится гормональными средствами:Адвантан. Подходит для длительного использования без развития опасных для здоровья последствий. Средство наносят один раз в сутки. Кожный покров предварительно очищают, чтобы обеспечить максимальную проницаемость.Элоком. На рынке представлено две формы - крем и лосьон. Значимой разницы между ними нет, поэтому выбор между ними определяется исключительно личными предпочтениями пациента. Наносят однократно в сутки. Для достижения максимального терапевтического эффекта процедуру проводят в одно и тоже время.Момат. Выпускается в форме крема и мази. Последний вариант больше подходит для сухого типа кожи. Наносят однократно с одинаковыми промежутками времени. На длительность лечения влияет реакция кожных покровов, наличие или отсутствие побочных действий.Гистан. Представлен в виде капсул и крема. Наносится исключительно на пораженные участки, избегая попадания на здоровые ткани.Гормональные препараты должен назначать исключительно дерматолог, аллерголог. Даже незначительное отклонение от рекомендаций врача угрожает развитием вторичной аллергической реакции.Терапия красных пятен в детской практикеАллергические реакции, в том числе проявляющиеся зудящими кожными высыпаниями, у детей встречается не реже, чем у взрослых. Лечение такого рода патологий осложняется тем, что не все лекарственные препараты разрешены детям до достижения ими определенного возраста.Список разрешенных в детской практике препаратов гормонального и негормонального типа включает:Псило-Бальзам. Отличается отсутствием седативного эффекта. Разрешен в лечении детей старше двух лет. Наносят три раза в день на протяжении 7 дней.Фенистил. Используется в терапии детей от 1 месяца. Курс лечения не должен превышать четырех дней.Диазолин. Разрешен 2-х летним детям. Схема лечения - по 0,5 таблетки трижды в день.Перитол. Таблетки применяются с двухлетнего возраста. Дозировка рассчитывается исходя из веса.Средства народной медициныДополнительно к мазям, кремам и таблеткам в лечении красных пятен используются и наработки нетрадиционной медицины. Они помогают восстанавливать поврежденные ткани, устранять воспалительный процесс. Некоторые наиболее эффективные рецепты.Сок сельдереяСвежевыжатый сок употребляют за полчаса до еды по столовой ложки. Рекомендуется готовить продукт непосредственно в день его приема. Идеальной также является ситуация, когда сельдерей выращивается самостоятельно. Это позволит исключить вероятность того, что овощ содержит опасные вещества.Ромашковые ванныЭтот цветок известен своими дезинфицирующими и противовоспалительными качествами. Зависимо от локализации пятен, настойку используют в виде ванночки или примочек. Для приготовления рабочего раствора потребуется 500 мл крутого кипятка и 2 ст. л ромашки в сухом виде. Компоненты перемешиваем, доводим до кипения и выдерживаем не менее 20 минут на медленном огне. Затем процеживаем, слегка остужаем. Длительность ванн - четверть часа.Если пятна отмечаются на лице, в растворе смачивается вата или отрез бинта, после чего делаются аппликации. Процедуры проводят около двух раз в день до тех пор, пока симптомы не исчезнут полностью.БагульникВ сотейнике смешиваем анютины глазки и багульник болотный в пропорции 1:1. Должно получиться около 4 столовых ложе. Заливаем литром очень горячей воды. Оставляем для настаивания на 45 минут. Можно принимать ванны или, как и в случае с ромашкой, в виде примочек, аппликаций.Избегайте контакта с глазами, слизистыми оболочками и здоровыми участками кожи.Зудящие красные пятна, которые развились вследствие аллергической реакции на какой-либо фактор, подвергаются лечению. Главное, своевременно и правильно установить причину, назначить терапию. Приведенные препараты могут использоваться в качестве экстренной доврачебной помощи.