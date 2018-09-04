Названа одна из самых полезных ягод для сердца и сосудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чем полезна малина.Эта ярко-красная ароматная и сладкая ягода очень популярна и редко кому не нравится на вкус. Малину выращивают на садовых участках и собирают дикую в лесу.Существует желтая, белая, красная и черная малина – они отличаются по вкусу, времени созревания и урожайности куста.Но вся малина очень полезная – ее считают главной ягодой в лечении простудных заболеваний, уменьшении жара и лихорадки.Чем полезна малинаМалина – легкоусваиваемый продукт, лишь 10 процентов ее состава – сахара, которые полезны для организма. Малина содержит органические кислоты, различные микроэлементы и витамины всех групп. Косточки малины также полезны – они содержат жирные масла, что сделало их ценным компонентом в косметологии.При простудах полезно не только малиновое варенье, но и сушеные ягоды, и листья, из которых получается витаминный чай.Малина низкокалорийна, на 100 грамм ягод приходится 41 калория.Плоды и листья малины содержат много фолиевой кислоты, поэтому женщинам, планирующим забеременеть, малина будет весьма кстати в рационе.Малина полезна для работы сердца и сосудов мозга – она повышает работоспособность, благоприятно воздействует на процессы кроветворения, помогает сосредотачиваться и снимает усталость. Эта ягода показана при анемии, так как усиливает синтез гемоглобина в крови.Малина замедляет процессы старения, возвращая коже упругость и избавляя от морщин.Малина препятствует образованию стресса – медь, содержащаяся в ней в большом количестве, является компонентом множества антидепрессантов, так как способна замедлять негативные реакции и расслаблять нервную систему.Ягоды малины обладают мочегонным свойством.Салициловая кислота в составе малины помогает при болезнях суставов. В малине много пищевых волокон, что важно для работы кишечника и регуляции всасывания холестерина.Фруктовые кислоты, содержащиеся в малине, помогают избавиться от похмельного синдрома.Ягоды малины сушат, перетирают с сахаром или медом, варят, делают на их основе ликеры и вино.ПротивопоказанияМалина противопоказана для аллергиков, так как может спровоцировать обострение. Также неважно после малины будут чувствовать себя те, кто страдает хроническими заболеваниями органов ЖКТ – гастритом, язвой.При мочекаменной болезни, проблемах с почками или подагре малина может спровоцировать осложнение. Астматики также должны избегать этих ягод.