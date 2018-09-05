Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день

Медики утверждают, что шоколад полезнее фруктов.Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи.Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.