Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть картофель

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Этот продукт поможет нормализовать давление.Картофель - один из продуктов, имеющий большое содержание потассиума - калия.Потасиум - это минерал, который борется с высоким артериальным давлением.Одна печеная картофелина с кожурой содержит 903 мг потассиума, что составляет треть рекомендованной дневной дозы этого минерала. Кроме того, как недавно выяснили ученые из Института исследований пищевых продуктов (Великобритания), картофель содержит натуральные компоненты, известные как кукоамины, которые также имеющиеся в растительном препарате на основе дерезы, или Лике китайского (Lycium chinense), который используется для снижения артериального давления.Кроме нормализации сердечного ритма потасиум регулирует водный баланс в организме, положительно влияет на работу многих клеток в организме, особенно нервных и мышечных. Биологическая роль калия (потассиума) в организме человека велика.Калий способствует ясности ума, улучшает снабжение мозга кислородом, помогает избавляться от шлаков, действует как иммуномодулятор, способствует снижению давления крови и помогает при лечении аллергии.