Что произойдет с организмом при отказе от алкоголя
Кожа
Ученые из Американской академии дерматологии отмечают, что любовь к алкоголю негативно влияет на состояние кожи. Обезвоживание под воздействием спиртного приводит к появлению морщин, а также другим необратимым последствиям.
Похудение
Многие люди, отказавшиеся от спиртного, замечают, что потеряли вес. Дело в том, что некоторые виды крепких напитков в составе имеют сахар, поэтому, просто заменив выпивку обычной водой, можно существенно сократить потребление калорий. Американские исследователи отмечают, что люди, употребляющие алкоголь хотя бы раз в месяц, в среднем на 41% более уязвимы к набору лишних килограмм.
Сон
В результате регулярного употребления алкоголя страдает качество сна, поэтому отказ от этой пагубной привычки принесет лишь положительные изменения. К тому же похмелье мешает чувствовать себя бодро. Стоит помнить, что даже бокал вина перед сном может нарушить фазы сна, что помешает здоровому отдыху.
Онкология
Исключение алкоголя из своего рациона в долгосрочной перспективе поможет сократить риски развития рака. Дело в том, что спиртное повышает шансы на возникновение рака кишечника, груди, гортани, печени, полости рта, а также пищевода и глотки. Ученые отмечают, что чем сильнее у человека проявляется алкогольная зависимость, тем выше риск развития у него онкологии.
Печень
Из-за употребления алкоголя разрушается печень, поскольку именно этот орган берет на себя главный удар этого вещества. Даже выпивка в умеренных количествах будет провоцировать разрушительное действие, накапливающегося в печени, а вот отказ от спиртного поможет органу восстановиться.
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