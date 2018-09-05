Лазерная коррекция зрения приводит к слепоте

Лазерная коррекция зрения считается панацеей от близорукости. Пришел, посмотрел на светящуюся точку и прозрел. Но врачи бьют тревогу — «легкий способ» вернуть зрение иногда портит глаза окончательно. Человек остается почти слепым, теряет трудоспособность.News.ru поговорил с директором салона оптики в городе Кингисепп Ленобласти Ольгой Петровой (фамилия изменена по просьбе спикера, — News.ru). Она заявила — у 10% людей после лазерной коррекции, зрение портится опять. Рецидив близорукости уже не корректируются ни очками, ни контактными линзами.— Ко мне приходят люди, которые сделали лазерную коррекцию. Эффект 2-3 года продержался, у кого-то и 10 лет. У кого-то даже и месяца не прошло. И зрение начало падать. Мы делаем измерения, у него никакой корректировки нет, ни очками, ни линзами, — разводит руками Ольга Петрова.Иногда прооперировать можно повторно, но не всегда. Если изначально близорукость была большой, то еще одну операцию человеческий глаз вряд ли переживет. Такому несчастному только и остается окончательно смириться с плохим зрением. Многие из них становятся инвалидами.— Такие клиенты у нас есть. У кого-то 20% от зрения осталось, у кого-то 30%. У одной женщины глаз совсем «ушел». И линзами уже не корректируется, - рассказывает Ольга Петрова.News.ru исследовал интернет и нашел множество отрицательных отзывов о лазерной коррекции зрения. Пользователь Михаил страдал близорукостью и астигматизмом. Решился на коррекцию зрения и пожалел об этом.— Контрастность картинки упала очень сильно, зрение в сумерках, ниже плинтуса — то, что раньше в сумерках в очках видел хорошо — сейчас еле угадывается; глаза дико устают после 20-30 минут любой деятельности на компьютере; вблизи перестал видеть совсем — понадобились «плюсовые» очки; постоянное не проходящее чувство сухости в глазах, — пишет пострадавший.Доктор медицинских наук, профессор, хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов настаивает – если лазерная коррекция проведена опытными врачами в хорошей клинике — зрение повторно ухудшается редко. Нельзя говорить, о том, что это массовые случаи. Негативные эффекты чаще всего возникают, по вине самого пациента.— Причин много. Это и несоблюдение пациентом в раннем послеоперационном периоде режима закапывания капель, особенности раневого заживления в целом, повторные травмы и погрешности медицинской техники, — заявил эксперт.Офтальмолог, хирург, профессор, создатель и руководитель офтальмологической клиники Вячеслав Куренков объясняет, необратимых процессов в глазах после операции не происходит.— Близорукость может прогрессировать и зрение может упасть, но это не значит, что нельзя провести повторную операцию. В большинстве случаев можно сделать дополнительную коррекцию, и пациент будет видеть хорошо, — резюмировал эксперт.По мнению Дмитрия Давыдова, чтобы не допустить такого сценария, пациентам необходимо перед операцией проходить повторное офтальмологическое обследование. Опытные врачи должны взвесить «за» и «против, и только после этого проходить коррекцию.