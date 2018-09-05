Банки на спину: в чём польза и как их применять?

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Ещё в Китае врачи стали использовать банки в медицинских целях. Мудрецы считали, что бамбуковые ёмкости могут улучшить приток жизненной энергии «Ци», а в середине XIX века российский медик Пирогов впервые применил стеклянные банки как средство для лечения простуды, инфекционных и аутоиммунных заболеваний. С тех пор банки есть в домашней аптечке чуть ли не каждого жителя нашей страны.В этом материале рассказывается о пользе такого метода, о правильном использовании банок на спину и возможных побочных эффектах.Влияние банок на здоровьеБаночный метод имеет огромное воздействие на человеческий организм. Так, с его помощью можно стимулировать процесс кровообращения, улучшить отток лимфы, восстановить питание тканей. Кроме того, банки на спине позволяют избавиться от воспалений, вернуть упругость кожи. Довольно часто банки ставят при простудных заболеваниях, так как они помогают улучшить иммунитет, мышечный тонус, таким образом, избавиться от заболевания.Самым важным показанием для баночного метода является укрепление защитных функций организма и снятие воспалений.Польза банок на спинуБаночный метод позволяет глубоко очистить лимфы, причём ток лимфатической жидкости ускоряется и во внутренних органах. Микроциркуляция крови позволяет организму бороться с инфекциями. Наиболее эффективен такой способ лечения при бронхите, плеврите, пневмонии. Уже в первые три дня заболеваний воспаление в области бронхов будет снято, уменьшатся болезненные ощущения, слизь будет разжижена, что поспособствует её выходу. Но вот острые воспаления и гной являются противопоказаниями.Также банки можно ставить при затруднённом дыхании и сухом кашле. Благодаря этому мокрота не будет образовываться и, соответственно, не попадёт в бронхи. Уже после двух-трех раз использования банок кашель полностью пропадёт, а ваше дыхание станет свободным. Общий иммунитет будет улучшен.Даже обычная простуда может быть показанием для баночного метода. В первые же дни её признаки — слабость, недомогание, кашель, воспаления в носоглотке, озноб и температура — будут сняты. Также исчезнет болезненность в области грудной клетки и в горле.Кроме того, банки на спину можно ставить при болях в этой области, а также в шейном и поясничном отделах. Дело в том, что при стимуляции кровотока расслабляются мышцы и нервные окончания. После трёх процедур наступят существенные улучшения, исчезнут боль и спазмы. При радикулите и миотизе тоже можно использовать банки, что позволит снять воспаления, убрать боль и снять мышечные зажимы. Наибольшую эффективность можно наблюдать при шейном радикулите.И самое главное, баночный метод позволит улучшить функционирование органов. Достаточно всего лишь наложить банки на тех органах, что болят.Вред баночного метода и противопоказанияБанки на спину очень эффективны в лечении различных заболеваний. Но при этом у этого метода имеются определённые противопоказания. Их нельзя ставить банки на спину при следующих условиях:Доброкачественные или злокачественные опухоли;Плохая свертываемость крови;Туберкулез и пневмония;Психическая неуравновешенность и высокая возбудимость;Беременность на ранних сроках;Кожные заболевания;Нарушения работы гормональной системы;Ларингит, бронхит, трахеит в острой форме;Температура выше 37,5 градусов;Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания;Дистрофия;Склонности к аллергическим реакциям;Обострения хронических заболеваний.Как ставить банкиДля процедуры вам понадобятся:Банки из стекла или полимерного материала (500 или 100 миллилитров).Чаша с кипячёной водой;Чистое, мягкое полотенце;Крем детский или массажный;Стержень;Вата;Спирт;Зажигалка.Для постановки банок нужно придерживаться определённых правил. Во-первых, сначала вымойте, продезинфицируйте и высушите банки. Затем подготовьте место для проведения процедуры, но перед этим обработайте инструменты, которые будете использовать.Обязательно предварительно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Нанесите крем, чтобы избежать попадания кислорода. Избегайте при расположении банок на спине области лопаток, почек и позвоночника.Намотайте небольшое количество ваты на стержень, обмокните его в спирте или антисептике, а затем отожмите жидкость по краям. Затем одновременно держите банку и поджигайте фильтр. Введите фитиль в банку на 1-3 секунды, после чего тут же прилепите банку на место, которое было смазано кремом. Она должна как следует присосаться к участку кожи. Затем потушите фитиль в воде. Повторите то же самое с другими банками. Следует ставить их на расстоянии трёх-пяти сантиметров друг от друга.Если баночки плохо прилипли, нужно повторить процедуру. Затем накрыть полотенцем и оставить в таком состоянии на 15 минут.Помните, что баночный метод требует регулярности и грамотного подхода. Так, самая первая процедура не должна быть больше одной-двух минут. С каждым разом нужно увеличивать время лечения. В конце оно должно достигнуть 15 минут.Кстати, снятие банок не должно причинять дискомфорта. Если появляется боль, нужно распарить область вокруг банки. Для этого нужно положить к повреждённому месту смоченное в тёплой воде полотенце или ткань.Предостережения при баночном методеНельзя ставить банки в зоне сердца, почек и позвоночника. Это усугубит ситуацию, приведёт к распространению инфекции из-за усиления кровотока.Все инструменты для процедуры должны быть стерильными и выполнены из качественных материалов. Техника проведения баночного метода и время удержания банок на спине должны быть соблюдены. Это позволит снизить риск образования синяков на зоне, куда наносят банки, а также побочных эффектов. Также не нужно ставить банки на одно и то же место, так как в этом случае образуются воспаления или гематомы.Стоит с осторожностью отнестись к процедуре детям. Например, ребята младше трёх лет вообще не должны ей подвергаться. Также методика не подходит для лечения детей с нервной возбудимостью, гиперактивностью и астеническим телосложением.