8 лечебных свойств чистотела
Состав чистотела
В чистотеле содержится огромное количество алкалоидов — более 20. Также в нём имеются эфирное масло, витамины А и С, лимонная, хелидоновая, янтарная и яблочная кислоты. Кроме того, в растении есть флавоноиды и сапонины. Первые оказывают на человеческий организм противовирусный и противовоспалительный эффект. Благодаря действию флавоноидов останавливается рост раковых опухолей, пропадает аллергическая реакция.
Сапонины способны оказать отхаркивающее и мочегонное действие. Также они могут предотвратить образования склероза. Именно состав чистотела определяет огромное количество его полезных свойств.
Полезные свойства чистотела
Очень часто чистотел используют при методах народной медицины. Но растение получило распространение и в официальной медицине. Дело в том, что чистотел способен справиться даже с самыми опасными заболеваниями. Подробнее об этом ниже.
Осветление кожи
Сок чистотела способен осветлить кожу и избавить её от пигментных пятен. Также этим средством можно избавиться от бородавок, сухих мозолей и прыщей. Если прижечь соком пузырьки на губах, возникающие от герпеса, то они тоже исчезнут. Кроме того, сок растения поможет справиться с псориазом, чесоткой, зудом, грибком. В последнем очень полезно масло чистотела, которое нужно наносить на поражённую область несколько раз в день, пока грибок не исчезнет.
Избавление от боли
Чистотел оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие. Дело в том, что в составе содержится хелидонин. Он помогает снять спазмы с гладкой мускулатуры.
Антираковое действие
Чистотел способен уменьшить активный рост злокачественных опухолей. Использование сока внутрь помогает быстрее восстановиться после операций.
Заболевания ротовой полости
Чистотел можно использовать при стоматите, кандидозе и болезнях дёсен. Просто стоит полоскать рот отваром растения.
Болезни желудочно-кишечного тракта
С помощью чистотела можно избавиться от песков и солей в почках. Его используют при колитах, желчекаменной болезни, гастритах. Всё дело в том, что оно оказывает спазмолитический эффект.
Заболевания лёгких
Чистотел — отличное средство от заболеваний лёгких. Его можно применять при бронхиальной астме, коклюше, кашле.
Польза для женского здоровья
И напоследок стоит сказать, что растение поможет восстановить женское здоровье. Если у вас возникли гинекологические проблемы, то можно если использовать. Этим можно восстановить микрофлору влагалища, устранить бактерии, грибки, наладить цикл, справиться с эрозией шейки матки.
Польза для нервной системы
Чистотел оказывает гипотензивное и спазмолитическое воздействие на нервную систему человека. С помощью растения можно снизить выраженность симптомов неврозов, уменьшить судорожную активность головного мозга человека.
Чистотел для кожи и волос
Наиболее известен эффект чистотела на кожу и волосы. Так, растение способно очистить кожу от различных высыпаний и воспалений, способствует её выздоровлению, питает полезными веществами. И даже помогает омолодиться. Чтобы ощутить на себе весь эффект чистотела на кожу, необходимо сделать маску по следующему рецепту: огурец измельчить, смешать с чистотелом и залить их стаканом водки. Смесь должна настояться на протяжении 14 дней, после чего её можно сложить в марлевую повязку и применять как маску. Держать её на лице следует на протяжении пяти минут. Затем умойтесь и нанесите на кожу увлажняющий крем. Такая маска принесёт пользу в плане очищения.
А вот омолаживающим действием будет обладать другой рецепт. Белок одного яйца нужно взбить, смешать с 15 граммами крахмала, 10 граммами мёда, 200 граммами настоя чистотела. Смесь нужно накладывать на лицо, зону декольте. Держать на коже следует не больше 20 минут. Стоит отметить плюсы такой маски: после двух-трёх процедур мелкие морщинки разгладятся, а кожа будет иметь свежий и здоровый вид.
Также чистотел очень полезен для волос. Можно использовать спиртовой раствор чистотела, чтобы ускорить их рост.
Также можно добавить несколько капель сока этого растения в любые средства, которые вы используете. Это позволит придать волосам более блестящий вид, снизить проблему с выпадением.
Если у вас жирные волосы, то необходимо тоже использовать чистотел. Смешайте в равных пропорциях шалфей, крапиву, чистотел, подорожник, душицу, ромашку, а затем залить кипятком и настоять на протяжении получаса. Этой смесью нужно мыть голову.
Также чистотел эффективен в борьбе с облысением, себорейным дерматитом. Даже при отсутствии видимых проблем использование данного растения будет полезно для состояния волос.
Вред и противопоказания чистотела
Но не стоит забывать, что чистотел считается ядовитым растением. Помните о дозировке. Не забывайте, что детям, кормящим и беременным женщинам его использовать противопоказано. Также к числу противопоказаний можно отнести следующие недуги:
Сердечно-сосудистые заболевания, стенокардия;
Запоры и дисбактериоз;
Психические нарушения и эпилепсия.
Прежде, чем пользоваться растением, следует проконсультироваться с врачом.
Побочные эффекты при использовании чистотела
Приём любого лекарства, к коим можно отнести и чистотел, может сопровождаться рядом побочных эффектов. Опасные симптомы возможно, если лечение будет проведено неправильно, или в случае передозировки препарата на основе растения. В числе побочных эффектов следующие:
Сильная жажда;
Спазмы, боли и тяжесть в желудке;
Головные боли;
Потеря сознания;
Снижение сердечного ритма и резкое уменьшение давления;
Запор или же рвота, диарея;
Судороги и галлюцинации.
Поэтому перед использованием чистотела в качестве лечебного средства нужно обязательно получить консультацию врача.
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