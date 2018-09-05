8 лечебных свойств чистотела

Известно, что чистотел является отличным средством для защиты организма от различных недугов. Это растение крайне неприхотливо в уходе, поэтому расти может практически в любых условиях. Многие знают о том, что чистотел используют в составе различных настоев и напитков, но не каждый подозревает, что лечебные свойства этого растения намного обширнее. Подробнее об этом мы расскажем в материале.Состав чистотелаВ чистотеле содержится огромное количество алкалоидов — более 20. Также в нём имеются эфирное масло, витамины А и С, лимонная, хелидоновая, янтарная и яблочная кислоты. Кроме того, в растении есть флавоноиды и сапонины. Первые оказывают на человеческий организм противовирусный и противовоспалительный эффект. Благодаря действию флавоноидов останавливается рост раковых опухолей, пропадает аллергическая реакция.Сапонины способны оказать отхаркивающее и мочегонное действие. Также они могут предотвратить образования склероза. Именно состав чистотела определяет огромное количество его полезных свойств.Полезные свойства чистотелаОчень часто чистотел используют при методах народной медицины. Но растение получило распространение и в официальной медицине. Дело в том, что чистотел способен справиться даже с самыми опасными заболеваниями. Подробнее об этом ниже.Осветление кожиСок чистотела способен осветлить кожу и избавить её от пигментных пятен. Также этим средством можно избавиться от бородавок, сухих мозолей и прыщей. Если прижечь соком пузырьки на губах, возникающие от герпеса, то они тоже исчезнут. Кроме того, сок растения поможет справиться с псориазом, чесоткой, зудом, грибком. В последнем очень полезно масло чистотела, которое нужно наносить на поражённую область несколько раз в день, пока грибок не исчезнет.Избавление от болиЧистотел оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие. Дело в том, что в составе содержится хелидонин. Он помогает снять спазмы с гладкой мускулатуры.Антираковое действиеЧистотел способен уменьшить активный рост злокачественных опухолей. Использование сока внутрь помогает быстрее восстановиться после операций.Заболевания ротовой полостиЧистотел можно использовать при стоматите, кандидозе и болезнях дёсен. Просто стоит полоскать рот отваром растения.Болезни желудочно-кишечного трактаС помощью чистотела можно избавиться от песков и солей в почках. Его используют при колитах, желчекаменной болезни, гастритах. Всё дело в том, что оно оказывает спазмолитический эффект.Заболевания лёгкихЧистотел — отличное средство от заболеваний лёгких. Его можно применять при бронхиальной астме, коклюше, кашле.Польза для женского здоровьяИ напоследок стоит сказать, что растение поможет восстановить женское здоровье. Если у вас возникли гинекологические проблемы, то можно если использовать. Этим можно восстановить микрофлору влагалища, устранить бактерии, грибки, наладить цикл, справиться с эрозией шейки матки.Польза для нервной системыЧистотел оказывает гипотензивное и спазмолитическое воздействие на нервную систему человека. С помощью растения можно снизить выраженность симптомов неврозов, уменьшить судорожную активность головного мозга человека.Чистотел для кожи и волосНаиболее известен эффект чистотела на кожу и волосы. Так, растение способно очистить кожу от различных высыпаний и воспалений, способствует её выздоровлению, питает полезными веществами. И даже помогает омолодиться. Чтобы ощутить на себе весь эффект чистотела на кожу, необходимо сделать маску по следующему рецепту: огурец измельчить, смешать с чистотелом и залить их стаканом водки. Смесь должна настояться на протяжении 14 дней, после чего её можно сложить в марлевую повязку и применять как маску. Держать её на лице следует на протяжении пяти минут. Затем умойтесь и нанесите на кожу увлажняющий крем. Такая маска принесёт пользу в плане очищения.А вот омолаживающим действием будет обладать другой рецепт. Белок одного яйца нужно взбить, смешать с 15 граммами крахмала, 10 граммами мёда, 200 граммами настоя чистотела. Смесь нужно накладывать на лицо, зону декольте. Держать на коже следует не больше 20 минут. Стоит отметить плюсы такой маски: после двух-трёх процедур мелкие морщинки разгладятся, а кожа будет иметь свежий и здоровый вид.Также чистотел очень полезен для волос. Можно использовать спиртовой раствор чистотела, чтобы ускорить их рост.Также можно добавить несколько капель сока этого растения в любые средства, которые вы используете. Это позволит придать волосам более блестящий вид, снизить проблему с выпадением.Если у вас жирные волосы, то необходимо тоже использовать чистотел. Смешайте в равных пропорциях шалфей, крапиву, чистотел, подорожник, душицу, ромашку, а затем залить кипятком и настоять на протяжении получаса. Этой смесью нужно мыть голову.Также чистотел эффективен в борьбе с облысением, себорейным дерматитом. Даже при отсутствии видимых проблем использование данного растения будет полезно для состояния волос.Вред и противопоказания чистотелаНо не стоит забывать, что чистотел считается ядовитым растением. Помните о дозировке. Не забывайте, что детям, кормящим и беременным женщинам его использовать противопоказано. Также к числу противопоказаний можно отнести следующие недуги:Сердечно-сосудистые заболевания, стенокардия;Запоры и дисбактериоз;Психические нарушения и эпилепсия.Прежде, чем пользоваться растением, следует проконсультироваться с врачом.Побочные эффекты при использовании чистотелаПриём любого лекарства, к коим можно отнести и чистотел, может сопровождаться рядом побочных эффектов. Опасные симптомы возможно, если лечение будет проведено неправильно, или в случае передозировки препарата на основе растения. В числе побочных эффектов следующие:Сильная жажда;Спазмы, боли и тяжесть в желудке;Головные боли;Потеря сознания;Снижение сердечного ритма и резкое уменьшение давления;Запор или же рвота, диарея;Судороги и галлюцинации.Поэтому перед использованием чистотела в качестве лечебного средства нужно обязательно получить консультацию врача.