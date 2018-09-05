Первая медицинская помощь при ожогах на кухне

Одним из самых травмоопасных мест в доме является кухня. Различные острые предметы часто становятся причиной порезов, нередко и значительных. Но есть и другая, ещё более распространённая опасность – раскалённые плиты, духовки, пар, кипяток, масло, горячая посуда – всё это может стать причиной серьёзного ожога. Именно поэтому важно знать, какими бывают термические ожоги и как следует действовать, если вы обожглись.Какие ожоги на кухне можно получитьСуществует целый ряд ожогов, которые можно получить, находясь на кухне.Ожог кипятком;Ожог огнём от газовой плиты;Ожог электрическим током;Ожог растительным маслом;Ожог паром от кастрюли или с духовки;Ожог горячим предметом.Классификация ожогов подразумевает четыре степени. Ожоги первой степени наиболее безобидные, поскольку повреждают лишь верхний слой кожи и полностью проходят спустя несколько дней. Ожоги второй степени тоже носят поверхностный характер, однако здесь уже возможно появление на коже пузырей с мутной жидкостью. Если не занести на повреждённый участок инфекцию, то в результате лечения на коже не останется шрама. А вот третья степень приведёт к образованию рубца – при ожоге захватывается ростковый слой дермы, в результате чего кожа мертвеет и происходит отторжение. Наконец, при четвёртой степени повреждаются подкожные структуры, в том числе мышечная ткань.Первая помощь при ожогеНезависимо от вида ожога первая помощь после его получения всегда одинакова. Необходимо незамедлительно принять определенные меры, иначе на месте ожога начнут образовываться волдыри, а раны, которые возникнут потом, будет крайне сложно залечить. Помните, что не нужно сразу мчаться в больницу, ведь неглубокие ожоги можно лечить и дома.1. Для начала следует охладить повреждённый участок кожи – это поможет снять боль и предотвратить распространение повреждения вглубь. Для этого поместите руку, палец или другую часть тела, которую вы обожгли, под струю холодной воды. Если нет такой возможности, то наберите чашку с водой или приложите лёд. Однако эта мера не касается ожога от кипящего растительного масла, так вы только себе навредите.2. При масляных ожогах необходимо рану смазать любым маслом. Лучше всего подойдёт сливочное. А вот в остальных случаях делать этого не следует, потому что жир будет мешать отведению тепла из обожжённого участка.3. Если горячая жидкость попала на одежду, то её нужно немедленно снять. Иногда бывает даже проще разорвать, чтобы освободиться от горячих и обжигающих вас ещё больше вещей.4. Затем рану нужно обеззаразить любым антисептическим средством и наложить стерильный бинт. В вашей аптечке всегда должны быть такие средства на случай ожога или любых других травм.5. При небольших повреждениях кожи необходимо воспользоваться ранозаживляющими мазями или народными средствами. Наиболее подходят на спреи с декспантенолом. Также можно использовать мазь или крем, однако аэрозоль более удобен, так как быстро впитывается и не оставляет следа.Если же ожог очень серьёзный, то без помощи медиков вам не обойтись, поэтому немедленно направляйтесь в ближайший травмпункт или вызовите скорую помощь.Народные средства для лечения ожоговВсегда можно прибегнуть к народным методам лечения ожогов, полученных на кухне. Но стоит помнить, что сейчас существуют различные медикаменты, призванные облегчить ваше состояние, а такие средства, которые придуманы людьми, могут быть не всегда эффективны в вашем конкретном случае.Компресс из сырых корнеплодовОчень легко лечатся первые симптомы ожогов сырым картофелем, свёклой или тыквой. Любой из этих овощей необходимо разрезать на тонкие кругляшки, а после этого прикладывать к повреждениям. Одну пластинку нужно держать порядка 30 минут, а затем сменить на свежую. Если вам необходимо выполнять какие-то действия, то необходимо зафиксировать компресс с помощью пластыря или бинта, но не забывайте менять устаревшие пластины корнеплодов. Также можно сделать микс из натёртого сырого картофеля и мёда, свежего сока алоэ или каланхоэ.МазьЗаживляющую мазь вы можете приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся:Сухие цветы лекарственной ромашки;Корень аира;Молоко;Пчелиный воск.Процесс приготовления прост: корень аира измельчите в порошок при помощи блендера или кофемолки. 2 столовые ложки этой смеси залейте 250 миллилитрами коровьего молока и поставьте на медленный огонь. Когда смесь закипела, необходимо добавить 1 чайную ложку сухих цветов лекарственной ромашки, тоже измельчённых. Варите мазь 10 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте немного пчелиного воска. Смесь слейте в ёмкость с широким горлышком и поместите в холодильник на 2 часа. Она превратиться в мазь, после чего её можно использовать. Причём не только для лечения ожогов, но и ушибов, ран, царапин и так далее.Яичный белокДля ожогов отлично помогает яичный белок, который нужно взбить, а затем нанести на зону поражения. Отметим, что от этого будет сильно припекать, однако уже через пару минут боль станет намного меньше. Примечательно, что такой народный метод полезен и при сильных ожогах. Раны в большинстве своём не остаются на коже.МукаМука есть на каждой кухне, поэтому далеко бежать за народным средством не надо. Просто смажьте место ожога толстым слоем муки и держите как можно дольше. При таком методе боль утихает тотчас, а волдыри не образуются.Хозяйственное мылоБоль и краснота сразу же уйдут, если место ожога натереть куском влажного мыла. Но это касается только небольших ожогов. Только брать в таком случае нужно серое или коричневое мыло, а не белое, наполненное различными заменителями и синтетикой.«Пенициллин»Разотрите «Пенициллин» в порошок и присыпьте им место ожога. От этого у вас пройдут и боль, и не останется волдырей. Достаточно всего одной таблетки, если ожог небольшой. Боль уходит в считанные секунды.АлоэАлоэ обладает поистине волшебными лечебными свойствами. Срежьте колючки растения, разомните их и приложите к ожогам. На протяжении трёх-четырёх дней повторяйте процедуру, а на ночь перевязывайте примочки эластичный бинтом. Это позволит в первые дни снять симптомы.ЭхинацеяНастойка эхинацеи полезна при лечении не только ожогов, но и порезах, незаживающих ранах. Пропитайте ей бинт и приложите к зоне поражения. Процедуру нужно повторять несколько раз в день.