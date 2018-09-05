Обладатели глубоких морщин на лбу умирают быстрее

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Глубокие морщины на лбу могут быть признаком слабого здоровья, а не только старости. Учёные впервые связали морщины с сердечно-сосудистыми показателями.На ежегодной конференции Европейского сообщества кардиологии в Мюнхене были представлены результаты исследования, авторы которого пришли к выводу о том, что глубокие морщины на лбу могут быть ранним признаком проблем с сердцем. В частности, авторы исследования доказали, что обладатели самого большого количества глубоких морщин на лбу, которые не слишком типичны в их возрасте, имеют повышенный риск смерти от болезней сердца. Учёные связывают морщины с атеросклерозом - патологическим процессом отвердения артерий из-за скопления внутри бляшек. Атеросклероз является важнейшим фактором инфарктов и других проблем с сердцем и сосудами.Кроме того, изменения в уровне белка коллагена, который обеспечивает жизнь таким структурам, как волосы, ногти и кожа, вкупе с окислительным стрессом играют роль, как в развитии атеросклероза, так и в формировании глубоких морщин. Исследование предполагает, что крошечные кровеносные сосуды на лбу могут быть более чувствительны к формированию бляшек, а это значит, что морщины следует считать признаком сосудистого старения.Исследователи проанализировали группу из 3 200 работающих людей, в целом, являющихся здоровыми, возраст которых составлял 32, 42, 52 и 62 года. У всех оценивали количество и глубину морщин на лбу. Затем за всеми наблюдали в течение 20 лет, и за этот период 233 человека умерли по различным причинам. Сопоставление смертности и количества морщин обнаружило прямую связь между этими двумя показателями, когда вопрос касался смерти от болезней сердца.