Новое лекарство превзойдет морфин, но не вызовет ломки

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Ученые сделали шаг вперед на пути поиска обезболивающего, которое бы не вызывало физическую зависимость и давало при этом мощный эффект. Тем самым они надеются справиться с охватившей Америку эпидемией опиоидной зависимости.Америка страдает от самой сильной эпидемии опиоидной зависимости в истории, из-за которой каждый месяц умирают десятки тысяч людей, принимающих рецептурные обезболивающие или наркотики. Многие из этих людей изначально не стремились превратиться в наркоманов, они сталкивались с хронической болью, для лечения которой им и выписывали лекарства на опиоидный основе. Конечно, существуют анальгетики, не вызывающие наркотической зависимости, но их эффект не сравним с морфином или викодином. Именно поэтому американские ученые так настойчиво ищут новые лекарства, которые избавляли бы от сильной боли без угрозы наркомании.Группа исследователей из Wake Forest School of Medicine в Северной Каролине полагает, что обнаружила компонент, который может стать альтернативой нынешних рецептурных опиоидов. В ходе этого исследования ученые хотели разработать лекарство, которое воздействовало бы на два рецептора опиоидной системы, контролирующих боль, поощрение и зависимость. Речь шла о му опиоидном рецепторе, а также о ноцицептинном рецепторе. Первый контролирует чувство эйфории и избавления от боли, но при побочных эффектах он вызывает депрессию и физическую зависимость. Второй блокирует многие из побочных эффектов му опиоидов, так как при стимуляции он нацеливается именно на му рецепторы и управляет стрессом.Ученые разработали вещество под названием AT-121, которое оказывает двойное действие на оба рецептора. Подходящей стратегией будет именно комбинация двух лекарств. Испытания с участием приматов показали, что новый препарат уменьшает уровень боли не хуже опиоидов, при этом его дозировка в 100 раз меньше необходимой для повторения этого эффекта дозы морфина.