Найден способ победить бессонницу за две минуты

Можем ли мы надеяться на победу над бессонницей? Секретная технология американских военных поможет заснуть всего за две минуты.Миллионы людей по ночам ворочаются с боку на бок и не могут погрузиться в сладостный сон, из-за чего страдают весь следующий день. Но что если вам предложат методику лечения бессонницы, которая позволяет заснуть не позднее, чем через две минуты? Оказывается, ее использовали солдаты на протяжении нескольких десятилетий, для которых нормальный сон жизненно важен, ведь он даёт отдых перед выполнением важных боевых задач. Утверждается, что эта технология давно применяется американской армией, а ее эффективность составляет 96% после 6 недель регулярных тренировок. Эту же технологии применяют и пилоты, которым тоже нужно высыпаться, для того, чтобы не дремать за штурвалом.Итак, каким образом засыпать всего за две минуты? Первое, нам необходимо расслабить мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз. Затем нужно опустить плечи настолько низко, насколько это возможно перед релаксацией мышц рук. Третий шаг отключает дыхание, затем расслабление груди и, на финальном этапе, ног. Причём расслаблять их нужно постепенно, начиная от бёдер и двигаясь плавно вниз к ступням.После полного расслабления тела в течение 10 секунд необходимо очистить и мозг. Если верить книжке, существуют три методики, которые в этом помогают. Первое - необходимо представить себя плывущим на каноэ по спокойной реке или озеру, смотрящим в прозрачное чистое небо. Можно представить себя в гамаке, покачивающимся в тихом лесу или на дачном участке под еле слышное пение птиц и стрекотание кузнечиков. Наконец, можно методом аутотренинга заставлять себя не думать ни о чём на протяжении хотя бы 10 секунд.