Исследователи сделали интересное открытие.Американские специалисты уверены, что чтение книг влияет на продолжительность жизни.Для этого они организовали многолетний эксперимент, в котором приняли участие более трех с половиной тысяч человек. Исследование помогло установить, что люди, которые уделяют хотя бы тридцать минут в день чтению, снижают риски возникновения преждевременной смерти на двадцать три процента.Научные работники Йельского Университета рассказывают: «Главным фактором, который влияет на возникновение инсульта, называют стрессом. А вот чтение - это отличный способ снять стресс, что делает чтение книг еще более полезным. Уделяйте несколько минут любимым книгам и ваш уровень напряжения начнет заметно уменьшаться».Больше всего авторы работы советуют читать пенсионерам, которые, таким образом, смогут поддерживать в нормальной форме свои когнитивные функции головного мозга. Читающие люди пожилого возраста реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.