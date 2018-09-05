Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть мед

8 вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы начнете есть мед каждый день.Мы всегда ищем «волшебную таблетку от всего», которая могла бы разом улучшить наше здоровье. Часто то, что мы ищем, уже можно найти в природе.Мед - прекрасный пример.После прочтения этой статьи, вы и ваши друзья, возможно, захотите добавить ложку меда в свой ежедневный рацион.Вот 8 вещей, которые случаются с вашим телом, если вы начинаете есть мед каждый день.1. Улучшается состояние кожиМед содержит антиоксиданты, витамины и белки, которые при регулярном потреблении могут очищать организм от различных токсинов.Кроме этого, антибактериальные свойства меда помогают улучшить состояние кожи.Например, многие используют «медовые маски», которые действительно работают. Медовая маска - успокаивающий и восхитительный вариант.2. Сжигается лишний весЕсли у вас есть несколько лишних килограммов, большинство врачей и экспертов рекомендуют снизить потребление сахара.Мед - отличный альтернативный подсластитель, поскольку он поддерживает уровень сахара в крови, но при этом поможет вам сбросить вес. Мед содержит витамин B6, фолиевую кислоту, витамин C, железо, кальций, натрий, цинк, калий, фосфор и минералы, которые, как известно, ускоряют метаболизм.Исследования также показали, что замена сахара медом также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением.3. Понижается уровень холестеринаМед, само собой, не приводит к накоплению холестерина, но это еще не все. BBC пишет, что согласно исследованиям в Университете штата Иллинойс и других, витамины и минералы в меде могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина.Суточная доза меда оказывает благотворное влияние на уровень антиоксидантных соединений в организме, что также является частью борьбы с холестерином.4. Укрепляется сердцеИсследования показывают, что антиоксиданты в меде могут предотвратить создание бляшек и суживание артерий, помогая бороться с рядом сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании приняло участие 25 мужчин в возрасте от 8 до 68 лет. Они выпивали смесь из 4 столовых ложек меда и стакана воды. Оказалось, что это повышает уровень антиоксидантов в крови, сообщает Daily Mail.5. Улучшается памятьМед снимает стресс - но знаете ли вы, что он может улучшить память?По словам исследователя Мэтью Бреннеке, мед также обладает способностью помочь организму абсорбировать кальций, который благотворно влияет на функцию мозга.6. Уходит бессонницаМед может помочь людям, у которых проблемы со сном. Как сахар, мед вызывает повышение инсулина и высвобождение серотонина - гормона, который улучшает наше настроение и приносить ощущение счастья.«Тело преобразует серотонин в мелатонин, химическое соединение, которое регулирует длину и качество сна», - говорит Рене Фицек, специалист по здоровому питанию в Сиэтле.7. Улучшается пищеварениеМед обладает антибактериальными свойствами, поэтому многие рекомендуют есть ложку меда натощак.Этот простой трюк может помочь предотвратить различные заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, согласно нескольким исследованиям.Исследователи полагают, что когда мед проходит через желудок, он может противодействовать бактериям и залечить небольшие раны в слизистой оболочке.8. Вы, наконец-то, можете расслабитьсяНекоторые люди не верят, что стакан теплого молока с медом поможет уснуть. Но если вы не верите нам - слушайте исследователей.Голландское исследование объяснило, почему только теплое молоко с медом поможет успокоиться и плавно погрузиться в сон.Чтобы аминокислота триптофана в молоке заработала, ей нужен инсулин. Инсулин образуется, когда мы едим что-то сладкое - поэтому ложка меда в стакане теплого молока поможет вам отлично отдохнуть.