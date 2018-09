Ученые рассказали, почему нужно слушать музыку во время тренировки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Музыка является очень мощным слуховым стимулом.Ученые из Великобритании провели исследование и установили, что прослушивание музыки во время тренировки хорошо влияет на здоровье.Участникам эксперимента предложили слушать во время тренировки композицию Марвина Гэя "I Heard It Through the Grapevine".Ученые отметили, что прослушивание музыки привело к стимуляции области мозга, ответственной за чувство усталости. Таким образом, музыкальные композиции способствуют снижению усталости и повышают эффективность тренировки.Добровольцы отметили, что тренировка проходила легче и быстрее и они чувствовали себя менее усталыми, чем тогда, когда не слушали музыку.Один из авторов исследования, доктор Марсело Бильясси объясняет это тем, что музыка является очень мощным слуховым стимулом. Однако ученые обеспокоены тем, что люди могут быть слишком зависимыми от музыки, как бегства от реальности.