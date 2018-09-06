Врачи подсказали, какой вид спорта избавит от гипертонии

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Этот простой способ помогает снижать давление не хуже лекарств.Йога снижает артериальное давление не хуже некоторых сильных лекарств.Для достижения этого эффекта достаточно заниматься древней гимнастикой по 15 минут в день 5 раз в неделю три месяца.Исследователи из Канады в ходе наблюдений с участием 60 человек доказали, что йога и дыхательная гимнастика ничуть не уступают в эффективности некоторым лекарством, когда речь касается снижения артериального давления. Отметим, что о полезных для здоровья свойствах йоги говорится на протяжении многих веков. К сожалению, они крайне редко подвергаются проверке со стороны авторитетного научного сообщества. И вот теперь исследователи выяснили, что 15-минутные занятия йоги 5 раз в неделю на протяжении трех месяцев уменьшают средние показатели артериального давления на 10%.Первыми лекарствами, которые обычно назначают жертвам предгипертонии и гипертонии врачи, являются диуретики или мочегонные средства. Наблюдения показывают, что они сокращают показатели артериального давления, в среднем, на 10%. Другими словами, йога может принести точно такой же эффект. При этом она не имеет никаких побочных эффектов, чего не скажешь о лекарствах. В ближайшем будущем авторы этого исследования собираются подтвердить полученные выводы в ходе наблюдений уже с участием 500 человек в сотрудничестве с учеными из Laval University в Квебеке.Гипертония или артериальное давление сверх считающихся нормой показателей - проблема для каждого третьего взрослого россиянина. В возрастной группе старше 50 и 60 лет количество жертв гипертонии превышает 60%. Традиционно это расстройство считают хроническим и пожизненным, его жертвам необходимо постоянно принимать таблетки для того, чтобы держать давление под контролем и снижать риск инфарктов и инсультов.