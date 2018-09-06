Назван один из самых полезных овощей для сердца

Польза огурцов для здоровья.Огурцы стоит включить в рацион каждому человеку, уверены эксперты.Ведь они оказывают благотворное влияние на организм, так как в них содержится большое количество полезных витаминов и веществ.Состав огурцовОгурцы на 96 процентов состоят из воды, однако это не просто жидкость, а крайне полезная. Ведь структурированная вода огурцов промывает почки и выводит вредные токсины, соли тяжёлых металлов и шлаки. Калорийность их чрезвычайно мала - всего лишь 16 килокалорий на 100 граммов. Они представляют собой идеальный диетический продукт. В составе также имеются:Кроме того, в огурцах есть огромное количество витаминов и минералов: С, А, Е, К, кальций, калий, железо, марганец, фосфор, цинк, хлор, йод, хром, натрий и магний.Среди овощей в огурце содержится наибольшее количество клетчатки, пищевые волокна оказывают мягкое воздействие на очищение кишечника, не вызывают дискомфорта, а также улучшают моторику и перистальтику кишечника.Польза огурцовБлагодаря высокому содержанию полезных элементов огурцы способны поддержать здоровье в норме. Например, огурцы являются защитниками от онкологических заболеваний, витамин К благотворно сказывается на состоянии костей, а калий способен защитить от сердечных и сосудистых болезней.Не менее полезны эти овощи для нервной системы, так как поддерживают здоровье мозга, для пищеварения и почек, положительно влияют на эндокринную систему, предотвращая развитие диабета. Огурцы не запрещено есть беременным, так как они укрепят организм, а женщина нисколько не потолстеет. То же самое можно сказать о человеке, который сидит на диете и придерживается правильного питания. Так как калорийность крайне мала, даже полкилограмма овоща не особо навредят фигуру. Главное, соблюдать меру во всём, в том числе и поедании огурцов.Благодаря регулярному потреблению огурцов можно улучшить состояние щитовидной железы, а также предотвратить образование холестериновых бляшек на стенках сосудов. Таким образом, это отлично воздействует на здоровье сердца и сосудов.Необходимо отметить, что огурцы способствуют усвоению белковой еды. Поэтому с блюдами из мяса всегда стоит подавать эти овощи. Свежие огурцы станут отличным средством для защиты от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также пищеварительного тракта. У них есть два отличных эффекта: мочегонное и желчегонное. Не стоит забывать и о слабительном эффекте, который оказывает данный овощ. Людям, которые страдают от хронических запоров просто жизненно необходимо включить огурцы в своей регулярный рацион. Ведь клетчатка нежно воздействует на кишечник и удаляет избытки холестерина, что приводит к уменьшению риска атеросклероза. Свежие огурцы помогают избавиться и от отёков.Также свежие огурцы могут нейтризовать кислотные соединения, которые способствуют нарушению обменных процессов, а также приводят к отложению солей и старению организма.Полезными свойствами обладают огуречный сок и мякоть огурца. Они способствуют красоте кожи и волос, если их правильно использовать. Так, свежий огурец может помочь в удалении веснушек, отбеливании кожи, борьбе с воспалениями, высыпаниями, а также излишней жирностью кожи.Кроме того, нужно помнить, что полезные свойства распространяются только на свежие огурцы, которые выращены на грядке. А вот маринованных и солёных овощей это не касается.ПротивопоказанияОднако огурцы не стоит есть некоторым людям - тем, кто страдает от повышенной кислотности. В числе противопоказаний имеются болезни желудочно-кишечного тракта и почек. Людям с гастритами, хроническими болезнями ЖКТ и язвой желудка стоит навсегда отказаться от них. Особенно вред может проявиться при обострениях, нефритах и других заболеваниях почек.Если же огурцы содержат нитраты (то есть они выращены не в сезон), то не исключено пищевое отравление. Есть стойкие «симптомы», которые говорят о таких вредных огурцах. У них слишком блестящая кожура. Это свидетельствует о том, что в огурце содержатся нитраты и другие химикаты. Поэтому нужно обращать внимание на то, что вы берёте в магазине.