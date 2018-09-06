Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозг

От этих продуктов надо отказаться ради здоровья мозга.Если вы хотите сделать мозг более здоровым, а интеллект более развитым, то откажитесь от названных выше продуктов питания.Такие рекомендации можно сделать на основе многочисленных научных исследований.В частности, избегайте употреблять продукты питания, прошедшие интенсивную переработку. Они насыщены солью, жиром и сахаром, в них мало полезных нутриентов. Эти продукты подавляют функционирование мозга и приводят к появлению лишних килограммов. Откажитесь от лапши, чипсов, готовых обедов и соусов. Скажите «нет» пищи, содержащей транс-жиры. Это насыщенные жиры, которые влияют на функционирование мозга. Старайтесь употреблять меньше искусственных трансжиров, которые есть в упакованных продуктах питания вроде печенья и тортов.Будет лучше уменьшить употребление рафинированных углеводов. Самым очевидным их представителем является сахар. Злаки, которые прошли интенсивную переработку вроде пшеничной муки могут быть еще одним примером «нехороших углеводов». В организме они очень быстро перевариваются, повышая уровень сахара и инсулина в крови. Употребляйте меньше алкоголя, поскольку он влияет на функционирование нейротрансмиттеров. Кроме того, у любителей спиртного отмечается нехватка витамина B1, что приводит к расстройствам мозга.В целом, лучше исключить из рациона все напитки, содержащие сахар, включая энергетики, соки и газированные напитки. Все они негативно влияют на мозг. Если вы употребляете много подобных напитков, то риск развития старческого слабоумия вырастает. Кроме того, они увеличивают артериальное давление и вызывают ожирение.