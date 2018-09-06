10 правил питания в жару, которые многие постоянно нарушают

Если столбик термометра неумолимо тянется к 30 градусам, организм страдает от перегрева. Конечно, всегда можно спрятаться под кондиционер или принять прохладный душ, но не стоит забывать и о питании. Эксперты предлагают десять важных правил, которых стоит придерживаться, пока на дворе все еще стоит жаркая погода.10 правил питания в жару, которые мы постоянно нарушаемПравило №1: Дополнительная влагаВ жаркую погоду полезно потреблять сырые овощи и зелень - особенно те, которые на 70 и более процентов состоят из воды. Это огурец, редис, салат-латук, сельдерей и шпинат.Правило №2: Не забывайте о фруктахКак и овощи, фрукты (особенно в сыром виде) оказывают охлаждающее действие на организм. Начните день с питательного смузи, ешьте фрукты между основными приемами пищи или добавьте несколько ломтиков в питьевую воду, которую берете с собой.Правило №3: Морские водорослиВключите в ваш рацион блюда из морских водорослей. С потом организм теряет жизненно важные микроэлементы — калий, магний и натрий. Водоросли способны предотвратить их дефицит, а еще насытить организм йодом, которого так не хватает жителям высокогорья и регионов, удаленных от моря и океана.Правило №4: Рыба вместо мясаКитайская медицина называет рыбу «прохладной», а моллюсков — «холодной» едой. Считается, что, попадая в организм, они работают на понижение температуры, даже в приготовленном виде. Лучшей еды для жаркого лета не найти!Правило №5: ТравыНекоторые травы оказывают охлаждающее и тонизирующее действие на организм. Так, подорожник, одуванчик и кинза станут полезными дополнениями к летним салатам. Крапиву можно добавить в суп, а лемонграсс, гибискус, красный клевер, мяту, листья смородины и мелиссу — в освежающий чай.Правило №6: Острая пища и горячие напиткиВы не поверите, но именно острые блюда и горячие напитки спасают от жары жителей Ближнего Востока, Африки и знойной части Азии. Все дело в том, что жгучие специи и чай заставляют человека потеть и охлаждать кожу естественным способом.Правило №7: Пейте больше водыЭто более чем очевидно, но в жару организм действительно нуждается в дополнительной жидкости. Если вы не можете заставить себя пить воду в чистом виде, попробуйте добавить в нее пару кружочков огурца, несколько ягод, сок лимона или два-три листика мелиссы — напиток сразу же приобретет интересный вкус и аромат.Правило №8: СТОП-листВ жаркую погоду организм подвергается большой нагрузке. Постарайтесь избавить его от необходимости еще и переваривать тяжелую пищу. Временно откажитесь от мяса, алкогольных напитков, кофе, тортов и других калорийных сладостей, газированных напитков, мучных продуктов и сигарет (от них стоит отказаться насовсем!).Правило №9: Быстрые блюдаПродукты с глубокой тепловой обработкой оставьте на зимний период. Летом предпочтительно потреблять пищу, которую можно съесть сырой. Если это невозможно, готовьте еду на пару, методом тушения или быстрой обжарки с постоянным помешиванием (например, в воке). А блюда, приготовленные во фритюре, скороварке или в духовом шкафу, отложите до первых холодов.Правило №10: Не переедайтеЯпонцы считают, что из-за стола нужно вставать слегка голодным. Это правило восточного долголетия актуально летом как никогда. Пожалейте свое измученное жарой тело и замените излишки пищи водой. Стакан жидкости, выпитый за полчаса до еды, заполнит полость желудка, и вы сможете быстрее ощутить чувство насыщения (пусть и ложное). И переварить такой ужин организму будет гораздо легче.