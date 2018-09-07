7 гениальных идей использования уксуса в кулинарии

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Люди недооценивают важность наличия уксуса на кухне. Этот продукт, конечно, незаменим в быту, когда нужно бороться с запахами или очищать сложные загрязнения, но истинная прелесть уксуса в том, что многая еда открывается с ним по-новому. К тому же, готовка может стать и правда проще, если помнить о некоторых свойствах уксуса в части маринада или подчеркивания вкусовых оттенков. Словом, есть перспектива использовать уксус на кухне даже чаще, чем вы завариваете чашку кофе. Главное здесь – знать дозировку.Уксус и мясоУксус – простейший способ сделать ваш стейк мягким и нежным. Причем это касается как удачных кусков мяса, так и тех, что кажутся безнадежными после разморозки. Все, что нужно сделать – это добавить столовую ложку уксуса в процессе жарки на сковороду или гриль. Кислота в уксусе вступит в соответствующую химическую реакцию, и вы получите замечательный кусок мяса на ужин. Кстати, если мясо подгорело, то уксус позволит избавиться от запаха, распространившегося по всему дому. Просто поставьте маленькую емкость с уксусом в комнате, куда распространилась гарь.Уксус и зеленьКрайне неприятное занятие – пытаться качественно вымыть зелень для салата. После этого процесса все равно кажется, что в складках и веточках еще остались бактерии, а то и паразиты. Уксус может помочь справиться с этим процессом гораздо лучше. Нужно развести полстакана уксуса в двух стаканах воды и погрузить в этот раствор зелень на 5 минут. Она останется идеально чистой и безопасной. После зелень надо лишь высушить бумажным полотенцем.Уксус и выпечкаБывает, что вы взялись печь, а в холодильнике не оказалось яиц? Зато уксус в шкафу наверняка есть всегда. Мало кто знает, что при приготовлении теста он может стать отличным заменителем яиц. Нужно смешать уксус с пищевой содой в пропорции 1 чайная ложка на одну столовую. Такое сочетание станет прекрасным скрепляющим веществом для теста.Уксус и сухофруктыПерезрелые фрукты или сухофрукты, как правило, бывают поражены плодовыми мушками. В этом случае не помогает ни мытье, ни механическое очищение – они слишком живучи. А вот уксус поможет в случае, если вы вдруг решили печь пирог с курагой, а на ней обнаружились мушки.Уксус и пастаНекоторые добавляют растительное масло в воду во время приготовления спагетти, чтобы они не слиплись. На самом деле это практически бесполезно и к тому же в итоге вредит, если вы планируете использовать соусы. Масло препятствует должному контакту пасты с соусом. А вот уксус не препятствует и отлично справляется с задачей сделать макароны рассыпчатыми.Уксус и чеснокФантастическое, но почему-то не очень популярное блюдо – маринованный чеснок – делают как раз с помощью уксуса. Такой чеснок станет отличной закуской и уж во всяком случае более полезной, чем чипсы или колбаски. Нужно взять молодой чеснок и оставить его на несколько часов в уксусе. Причем уксус можно выбрать по вкусу – яблочный или винный, белый или красный – решать вам.Уксус и кетчупЗнакомая ситуация, когда соус или кетчуп никак не хотят вытекать из бутылки, сколько ни бей по донышку бутылки. Решение оказалось настолько же простым, насколько гениальным. Вы просто можете добавить внутрь каплю уксуса и немного встряхнуть емкость. Вкус соуса от этого не изменится, зато доступ к продукту будет гораздо удобнее – он вытечет без особых усилий с вашей стороны.