Неприятный запах у мочи: 8 возможных причин

Характерный запах мочи объясняется содержанием в ней мочевины. В зависимости от концентрации этого вещества в организме, моча приобретает более слабый или резкий запах.В норме моча человека не должна иметь слишком резкого и отталкивающего запаха.Неприятный запах у мочи является сигналом того, что в нашем организме что-то не так. Иногда он становится следствием изменений в питании человека. Но случается, что резкий запах появляется и из-за серьёзных заболеваний.1. ОбезвоживаниеКак только ты замечаешь, что у твоей мочи появляется неприятный запах, следует подумать о том, пила ли ты достаточное количество жидкости в последние дни.Не забывай о том, что человеку рекомендуется ежедневно выпивать по два литра воды. Возможно, ты просто мало пьёшь и именно этим обусловлена твоя проблема.Как правило, при обезвоживании моча не только приобретает резкий запах, но и меняет свой цвет: он становится темно-желтым, почти оранжевым. Также из-за недостатка жидкости моча начинает пахнуть аммиаком.Если ты начнёшь пить больше простой воды, без вкусовых добавок, проблема исчезнет сама по себе.Если такой запах и цвет мост сопровождаются спутанностью сознания, слабостью и изнеможением, возможно, что речь идёт о сильном обезвоживании. В этом случае необходимо незамедлительно вызвать врача.2. Инфекции мочевыводящих путейИнфекции мочевыводящих путей представляют собой другую возможную причину появления отталкивающего запаха у мочи. Как правило, подобные инфекции сопровождаются такими симптомами, как:Частые позывы к мочеиспусканиюЖжение при мочеиспусканииБоли в животеЧаще всего такие инфекции вызываются кишечной палочкой. В такой ситуации очень важно обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Он подберёт тебе подходящее лечение.3. Неприятный запах у мочи и диабетЕсли твоя моча приобрела отталкивающий сладкий запах, нужно насторожиться, ведь это может быть симптомом диабета. В этом случае чем раньше ты обратишься к врачу, тем лучше.Если ты уже страдаешь диабетом и принимаешь лекарства, необходимо убедиться в том, что ты правильно следуешь лечению. Резкий запах может быть признаком того, что лечение диабета выполняется неправильно.В случае, если ты делаешь инъекции инсулина и начала делать их недавно, спроси у врача о том, является ли неприятный запах у мочи побочным эффектом лечения или свидетельствует о высоком уровне глюкозы.4. Проблемы с печеньюМожет быть и так, что моча приобретает резкий запах из-за нарушений в работе печени.В этом случае проблема может сопровождаться следующими симптомами:ТошнотаРвотаБоли в животеЖелтоватый оттенок глазСлабостьПотеря веса5. Злоупотребление отдельными продуктамиПитание также влияет на состояние нашей мочи. По этой причине, если ты обнаружила у мочи неприятный запах, необходимо присмотреться к пище, которую ты ешь.Зеленые овощи, такие, как спаржа, могут быть причиной появления резкого запаха у мочи. В этом случае проблема быстро исчезает сама по себе.Что касается других подобных продуктов, то необходимо отметить такие из них, как:ЛукЧеснокБрюссельская капустаКарриЛососьАлкогольКофеЕсли ты не употребляешь такую пищу, обрати внимание на количество используемой соли.Дело в том, что злоупотребление солью также повышает концентрацию мочи, в результате чего последняя приобретает резкий запах.Постарайся сократить употребление соли. Это позволит тебе внимательнее заботиться не только о здоровье почек, но и сердца.6. Промывание влагалищаНекоторым женщинам трудно принять характерные особенности интимной зоны своего тела, поэтому они практикуют такую привычку, как промывание влагалища.Если ты увлекаешься подобной процедурой, а твоя моча приобрела неприятный запах, необходимо как можно раньше распрощаться с этой привычкой.Промывание влагалища не только чистит интимную зону, но и нарушает бактериальную микрофлору всей области гениталий. Из-за этого неприятные запахи не только не исчезают, но даже усиливаются.Если тебя беспокоит неприятный запах в интимной зоне, нужно обратиться к врачу, а не прибегать к промыванию влагалища. Он скажет тебе, является ли это явление нормальным или же речь идёт о какой-нибудь проблеме со здоровьем. В последнем случае гинеколог назначит тебе лечение.7. ОвуляцияЭстроген и прогестерон не только участвуют в процессе беременности, но и регулируют женский менструальный цикл.Эти гормоны влияют и на состояние нашей мочи. Именно поэтому во время овуляции моча может иметь резкий запах, напоминающий аммиачный.8. Употребление медицинских препаратов, добавок и витаминовНаконец, случается, что моча приобретает резкий запах из-за вкусовых добавок, используемых при производстве различных медицинских препаратов, пищевых добавок и витаминов. В результате этого их вкус становится приятнее, но это преимущество может нести в себе побочные эффекты, изменяя запах и цвет нашей мочи.Также подобная проблема может являться побочным эффектом лекарств, которые по-разному влияют на работу наших органов.В любом случае никогда не будет лишним проконсультироваться у своего лечащего врача. Он подскажет тебе, является ли резкий неприятный запах у мочи естественным явлением или представляет собой проблему, которую нужно решать.