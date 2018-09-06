Алкоголь в малых дозах как вреден, так и полезен
Доктор медицинских наук Евгений Брюн заявил о том, что как вред, так и возможная полезность умеренных доз спиртного, - это факторы, тесно связанные с индивидуальными особенностями организма.
По словам Брюна, для большого количества людей небольшая доза алкоголя может быть практически безопасной в силу действующей в их организме ферментативной системы печени, обладающей высокой активностью. Это позволяет достаточно быстро расщеплять спиртное и перерабатывать продукты его распада. Но людям, у которых нет столь активных ферментов, даже минимальные дозы алкоголя могут быть очень вредны.
Евгений Брюн отметил: каждодневное питье красного выдержанного вина практически обеспечивает человеку цирроз печени, но для женщин с низким уровнем эстрогенов может быть, например, полезным пиво.
С мнением о полезности пива для здоровья женщин и мужчин согласился и другой российский ученый, профессор биологического факультета МГУ Андрей Каменский.
«Пиво положительно влияет на любой организм, но не более пол-литра в день. Пивные дрожжи - кладезь витаминов, особенно группы В», - отметил эксперт.
Также Каменский высказался о том, что некоторое количество спирта не несет никакого вреда организму.
«25 граммов чистого спирта, где-то бокал вина, даже полезно. Алкоголь вымывает из сосудов липиды, жиры, которые там начинают формировать бляшки, а это дорога к инсульту», - констатировал профессор.
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