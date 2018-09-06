Алкоголь в малых дозах как вреден, так и полезен

Даже несущественное количество выпитого алкоголя может наносить серьезный ущерб здоровью, утверждают некоторые ученые. Но по мнению других алкоголь вполне может быть полезен. Кто же прав?Доктор медицинских наук Евгений Брюн заявил о том, что как вред, так и возможная полезность умеренных доз спиртного, - это факторы, тесно связанные с индивидуальными особенностями организма.По словам Брюна, для большого количества людей небольшая доза алкоголя может быть практически безопасной в силу действующей в их организме ферментативной системы печени, обладающей высокой активностью. Это позволяет достаточно быстро расщеплять спиртное и перерабатывать продукты его распада. Но людям, у которых нет столь активных ферментов, даже минимальные дозы алкоголя могут быть очень вредны.Евгений Брюн отметил: каждодневное питье красного выдержанного вина практически обеспечивает человеку цирроз печени, но для женщин с низким уровнем эстрогенов может быть, например, полезным пиво.С мнением о полезности пива для здоровья женщин и мужчин согласился и другой российский ученый, профессор биологического факультета МГУ Андрей Каменский.«Пиво положительно влияет на любой организм, но не более пол-литра в день. Пивные дрожжи - кладезь витаминов, особенно группы В», - отметил эксперт.Также Каменский высказался о том, что некоторое количество спирта не несет никакого вреда организму.«25 граммов чистого спирта, где-то бокал вина, даже полезно. Алкоголь вымывает из сосудов липиды, жиры, которые там начинают формировать бляшки, а это дорога к инсульту», - констатировал профессор.