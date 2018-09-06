5 продуктов, которые помогут быстрее похудеть

Британский журнал Daily Star опубликовал рекомендации экспертов о том, как стать стройнее за короткие время. По мнению специалистов, рацион питания следует включить несколько продуктов - это позволит есть меньше жиров и углеводов, но больше белков.В частности, ученые считают одним из лучших для похудения греческий йогурт, напоминающий по консистенции сыр. В нем мало жира в сравнении с другими йогуртами, и он очень сытный за счет содержания белка.Если вы не мыслите завтрака без овсянки, то готовьте ее не из хлопьев, а из крупы. Особенно нежелательны готовые завтраки из овсяных хлопьев, в которых содержится слишком много добавок, чтобы считаться полезными для сброса веса. Подобные добавки способствуют обострению аппетита для более частого употребления продукта.Также ученые рекомендуют регулярно есть брокколи, источник белков, а также клетчатки, калия, витаминов C и K. Один раз в день по мнению экспертов, нужно выпивать стакан молока, которое также снабжает организм белком и ценными витаминами, улучшающими состояние кровеносной и пищеварительной системы.Особое внимание авторов статьи привлекли углеводы. По данным специалистов Европейского кардиологического общества, от их употребления не нужно отказываться слишком усердно, как это многие делают в своих попытках худеть. Углеводы, согласно доводам научных специалистов, должны составлять около половины от всех получаемых калорий. Пренебрежение данным условием плохо сказывается на здоровье и ведет к сокращению жизни.