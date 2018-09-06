Простой способ избавиться от жира на животе

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Исследователи из Университета Суррея установили: определенный режим питания эффективно помогает избавиться от отложений жира на проблемных участках тела, в частности, на животе. Нужно завтракать поздно, тогда как ужинать лучше раньше, порекомендовали эксперты.Авторы данного проекта утверждают, что следование подобному режиму существенно уменьшает слишком сильный аппетит, сводя к минимуму число нежелательных перекусов. Свидетельством тому – итоги проведенного ими эксперимента.Ставших его участниками людей возрастом 25-57 лет поделили на две группы. В первой добровольцы начинали завтракать на полтора часа позже обычного, ужинать – наоборот, на полтора часа раньше. Во второй придерживались своего привычного расписания в приемах пищи. В таком режиме они провели два с половиной месяца.Результат этого испытания оказался следующим. Участники первой группы избавлялись от лишних килограммов в 2,5 раза эффективнее по сравнению с остальными. При этом наиболее успешным способом избавляться от жира на животе было употребление на завтрак богатой белками пищи, тогда как «классика» завтрака – овсяная каша не утоляла голода надолго, и аппетит после ее употребления быстро разгорался вновь спустя непродолжительное время.