Врачи подсказали, какой фрукт защитит от онкозаболеваний

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Обнаружено новое полезное свойство авокадо.Авокадо - не только вкусный плод, но и серьезное профилактическое средство против рака полости рта. Антионкологический эффект от авокадо выявили и проанализировали специалисты из Университета Огайо (США).Американские ученые выделили экстракт из авокадо Хасса - наиболее доступного и часто встречающегося сорта этого фрукта (всего известно более 500 сортов разных авокадо!). Затем они взяли раковые клетки и подвергли их обработке этим экстрактом.Результат позволил ученым утверждать, что рак не перенес продолжительного соседства с авокадо. Теоретически не исключено, что авокадо может оказаться антионкологическим средством более широкого профиля, нежели предназначенным только для борьбы с раком полости рта.Рак полости рта - довольно распространенный случай онкологической болезни. Ежегодно им заболевают, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 350-400 тыс. человек. Четверть таких случаев оканчивается летальным исходом. Любопытно, что мужчины заболевают раком полости рта примерно вдвое чаще, чем женщины. По видимости, причина - в большей склонности к табаку, причем не курительного, а жевательного или нюхательного его видов.Напоминаем, что помимо авокадо серьезный профилактический анти-онкологический эффект имеет вообще употребление фруктов и овощей. Отметим также, что согласно научным данным, биологически активные вещества, способные эффективно сражаться с зарождением и развитием злокачественных опухолей, в наибольшем количестве содержатся в овощах и фруктах темного цвета.