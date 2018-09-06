Медики назвали основные признаки проблем с почками

Названы 13 симптомов опасных болезней почек.Новое исследование помогло выявить 13 наиболее распространенных симптомов болезней почек.Ученые из Университета Лейчестера полагают, что знание данных симптомов может спасти здоровье и жизнь миллионов людей.С помощью специального вопросника, через который прошли десятки пациентов, страдающих от не требующих гемодиализа болезней почек, ученые из Великобритании составили рейтинг 13 наиболее распространенных симптомов.Эти симптомы говорят о том, что человеку, возможно, требуется помощь уролога и начало лечения болезни почек. Очень важно не запускать патологические изменения в работе этого органа, ведь некоторые болезни могут быстро прогрессировать, повышая риск почечной недостаточности.В число симптомов вошли избыточная усталость и частые мочеиспускания, нарушения сна, мышечные спазмы и жесткость суставов, прогрессирующая слабость и потеря мышечной массы. Также в этом списке боли в костях и суставах, частое ощущение холода или озноб, зуд и нехватка дыхания. Среди жертв болезни почек наблюдаются такие симптомы, как плохая концентрация, синдром беспокойных ног, импотенция либо потеря либидо, и плохой аппетит.Авторы исследования подчеркивают, что хронические болезни почек - это длительно текущие расстройства,с которыми сталкиваются многие миллионы людей. Приблизительно 10% подобных пациентов со временем страдают от почечной недостаточности, им требуется гемодиализ или пересадка органа. Вот почему так важно начинать лечение болезней почек как можно раньше.