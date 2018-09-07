Диетологи назвали самые полезные для здоровья каши
Злаки - очень полезный продукт для нашего здоровья.
По данным исследования Гарвардского университета – маленькая миска каши в день может стать залогом долгой и здоровой жизни.
Поэтому каши должны присутствовать в рационе каждого человека. А вот какие каши действительно самые полезные и важные для организма человека – мы сейчас разберемся.
1. Овсянка
Овсяная каша отлично впитывает все токсины и жиры, которые накопились в нашем организме и с легкостью их выводит. А ее вязкая текстура отлично защищает наш кишечник от различных повреждений и бактерий.
Овсянка содержит:
Витамин Н – улучшает состояние кожи, делает ее эластичной, укрепляет ногти и волосы.
Витамин К – принимает участие в свёртывании крови.
Витамин Е – помогает сохранить нашу молодость и красоту надолго.
После регулярного употребления овсянки улучшается обмен веществ, уходит лишний вес и мы становимся красивыми и здоровыми. Овсянку лучше всего сочетать с молоком, медом, фруктами и сухофруктами.
2. Рис
Рисовая каша повышает уровень интеллекта за счет полного набора аминокислот, которые содержаться в рисе, и которыми в свою очередь питается наш мозг. Рис хорошо очищает организм и выводит все токсины с организма. Лучше всего употреблять неочищенный рис, в нем сохраняются все полезные витамины и вещества.
Неочищенная рисовая крупа содержит:
Витамин В1 – тонизирует главный мозг.
Витамин В2 – принимает участие в обмене веществ.
Витамин В3 – принимает участие в синтезе гормонов и ферментов.
Витамин В6 – поддерживает работу нервной системы и успокаивает ее.
3. Пшено
Пшенная каша – полезная для детей, людей с заболевания сердечно-сосудистой системы и людей которые занимаются тяжелым физическим трудом. Это единственная каша, которую можно есть вечером.
Пшено содержит:
Кальций – укрепляет мышцы и сердечные мышцы.
Магний – регулирует работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови.
Селен – выводить с организма токсичные вещества и радионуклиды.
Серебро – служит натуральным антисептиком.
Марганец – уменьшает уровень холестерина в крови.
Цинк – стимулирует иммунную систему, улучшает состояние ногтей, волос и кожи.
Железо – принимает участие в транспортировке кислорода в крови.
Медь – участвует в процессе клеточного дыхания.
Пшенную кашу лучше сочетать с орешками или например с тыквой.
4. Гречка
Гречневая каша – повышает мужскую потенцию. Рекомендуется людям после тяжелых операционных вмешательств на желудочно-кишечном тракте. Гречневая каша сочетает в себе все полезные свойства остальных каш. Хорошо подходит для людей, которые хотят похудеть.
Гречка содержит:
Железо – принимает участие в транспортировки кислорода в крови.
Кобальт – регулирует работу центральной нервной системы.
Никель – увеличивает уровень гемоглобина в крови.
Кальций – укрепляет мышцы и сердечные мышцы.
Магний – регулирует работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови.
Витамин А – регулирует процесс обмена веществ, иммунную систему и улучшает зрение.
Витамин Е – помогает сохранит нашу молодость и красоту надолго.
Селен – выводить с организма токсичные вещества и радионуклиды.
5. Перловка
Перловая каша – это единственная крупа, которая содержит фитомелатонин который помогает нам чувствоваться себя бодрыми и препятствует старению организма. А также если ты сильно устала или не выспалась, перловка поможет восстанавливать этот баланс.
Перловка содержит:
Витамины группы В – усиливает энергию организма, а также питает клетки мозга.
Витамин К – принимает участие в сворачивании крови.
Витамин РР – укрепляет сосуды, способствует белковому обмену и регулирует работу центральной нервной системы.
Фитомелатонин – регулирует суточные биоритмы, тепловую регуляцию и давление.
Без сомнения, каждая каша полезна по-своему и является очень важным продуктом. Употреблять ее стоит не только для диет и похудения, а и всем кто хочет быть здоровым. Но не забывай – вся пища должна быть разнообразной и сбалансированной. Мы надеемся, что эта статья была очень полезной и ты поделишься этой информацией с друзьями!
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