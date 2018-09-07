Диетологи назвали самые полезные для здоровья каши

5 самых полезных каш для организма человека.Злаки - очень полезный продукт для нашего здоровья.По данным исследования Гарвардского университета – маленькая миска каши в день может стать залогом долгой и здоровой жизни.Поэтому каши должны присутствовать в рационе каждого человека. А вот какие каши действительно самые полезные и важные для организма человека – мы сейчас разберемся.1. ОвсянкаОвсяная каша отлично впитывает все токсины и жиры, которые накопились в нашем организме и с легкостью их выводит. А ее вязкая текстура отлично защищает наш кишечник от различных повреждений и бактерий.Овсянка содержит:Витамин Н – улучшает состояние кожи, делает ее эластичной, укрепляет ногти и волосы.Витамин К – принимает участие в свёртывании крови.Витамин Е – помогает сохранить нашу молодость и красоту надолго.После регулярного употребления овсянки улучшается обмен веществ, уходит лишний вес и мы становимся красивыми и здоровыми. Овсянку лучше всего сочетать с молоком, медом, фруктами и сухофруктами.2. РисРисовая каша повышает уровень интеллекта за счет полного набора аминокислот, которые содержаться в рисе, и которыми в свою очередь питается наш мозг. Рис хорошо очищает организм и выводит все токсины с организма. Лучше всего употреблять неочищенный рис, в нем сохраняются все полезные витамины и вещества.Неочищенная рисовая крупа содержит:Витамин В1 – тонизирует главный мозг.Витамин В2 – принимает участие в обмене веществ.Витамин В3 – принимает участие в синтезе гормонов и ферментов.Витамин В6 – поддерживает работу нервной системы и успокаивает ее.3. ПшеноПшенная каша – полезная для детей, людей с заболевания сердечно-сосудистой системы и людей которые занимаются тяжелым физическим трудом. Это единственная каша, которую можно есть вечером.Пшено содержит:Кальций – укрепляет мышцы и сердечные мышцы.Магний – регулирует работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови.Селен – выводить с организма токсичные вещества и радионуклиды.Серебро – служит натуральным антисептиком.Марганец – уменьшает уровень холестерина в крови.Цинк – стимулирует иммунную систему, улучшает состояние ногтей, волос и кожи.Железо – принимает участие в транспортировке кислорода в крови.Медь – участвует в процессе клеточного дыхания.Пшенную кашу лучше сочетать с орешками или например с тыквой.4. ГречкаГречневая каша – повышает мужскую потенцию. Рекомендуется людям после тяжелых операционных вмешательств на желудочно-кишечном тракте. Гречневая каша сочетает в себе все полезные свойства остальных каш. Хорошо подходит для людей, которые хотят похудеть.Гречка содержит:Железо – принимает участие в транспортировки кислорода в крови.Кобальт – регулирует работу центральной нервной системы.Никель – увеличивает уровень гемоглобина в крови.Кальций – укрепляет мышцы и сердечные мышцы.Магний – регулирует работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови.Витамин А – регулирует процесс обмена веществ, иммунную систему и улучшает зрение.Витамин Е – помогает сохранит нашу молодость и красоту надолго.Селен – выводить с организма токсичные вещества и радионуклиды.5. ПерловкаПерловая каша – это единственная крупа, которая содержит фитомелатонин который помогает нам чувствоваться себя бодрыми и препятствует старению организма. А также если ты сильно устала или не выспалась, перловка поможет восстанавливать этот баланс.Перловка содержит:Витамины группы В – усиливает энергию организма, а также питает клетки мозга.Витамин К – принимает участие в сворачивании крови.Витамин РР – укрепляет сосуды, способствует белковому обмену и регулирует работу центральной нервной системы.Фитомелатонин – регулирует суточные биоритмы, тепловую регуляцию и давление.Без сомнения, каждая каша полезна по-своему и является очень важным продуктом. Употреблять ее стоит не только для диет и похудения, а и всем кто хочет быть здоровым. Но не забывай – вся пища должна быть разнообразной и сбалансированной. Мы надеемся, что эта статья была очень полезной и ты поделишься этой информацией с друзьями!