Врачи назвали один из самых полезных продуктов для печени

Также этот продукт является лучшим для похудения.Диетологи рекомендуют начинать свой день с овсянки, поскольку овес богат антиоксидантами, которые имеют противовоспалительные свойства, клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует очищению организма от шлаков и токсинов, а также витаминами и минералами.Исследования ученых показывают, что регулярное употребление овсянки уменьшает воспаление печени и помогает избавиться от лишнего веса.Эта крупа снижает количество висцерального жира (превышение его нормы в организме приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, варикозному расширению вен, нарушению гормонального фона и обмена веществ, ускоряет процессы старения).Употребление овсянки является также хорошей профилактикой сахарного диабета, поскольку эта крупа обладает свойством снижать уровень глюкозы в крови.Чтобы сделать овсяную кашу более питательной и вкусной, добавьте в нее немного сливочного масла, корицы, сухофруктов, свежих ягод или орехов.