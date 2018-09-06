Названы популярные напитки, которые могут спровоцировать рак

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Горячий чай и крепкий кофе вызывают рак.Напитки, которые человек употребляет ежедневно, опасны для здоровья. Выяснение причин заболевания раком длится уже не одно десятилетие, но и, по сей день, онкологи не могут предоставить полной картины существующих рисков, однако некоторые тенденции уже стали аксиомой.Как это ни покажется странным, но риск онкологических заболеваний могут вызывать продукты и напитки, которые прочно вошли в рацион людей. Например, врачи предупреждают, что горячий чай и крепкий кофе вызывают рак. В первом случае речь идет о раке пищевода. Причиной возникновения злокачественной опухоли является постоянное воспаление слизистой оболочки.Чтобы опровергнуть эту теорию, скептики могут засунуть палец в кружку с горячим чаем и убедиться, как должна реагировать слизистая пищевода, которая постоянно подвергается термическому ожогу. Как итог, нарушение клеточных процессов и возникновение злокачественной опухоли.Рак пищевода наиболее распространен в северных регионах России, Японии, на Кавказе, в Средней Азии и Иране. Нетрудно сопоставить традиции чаепития и тревожную статистику онкологических заболеваний. Англичане, чья любовь к традиционному чаепитию стала нарицательной, разбавляют напиток молоком или сливками, чем снижают риск возникновения рака.Что касается кофе, то онкологи утверждают, что здесь присутствует сразу два негативных фактора. Во-первых, температура напитка «кофе должен быть горячим, как поцелуй», во-вторых, крепость. У мужчин крепкий кофе может вызвать рак простаты.Врачи рекомендуют при употреблении горячих напитков следить, обжигают ли они губы. Кроме того, чай не рекомендуется заваривать более пяти минут. Все выше перечисленное в той же мере касается первых блюд. Кстати, чересчур холодные напитки так же опасны для слизистой пищевода.