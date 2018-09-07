Медики подсказали, как нормализовать давление без таблеток

7 шагов, которые помогают справиться с гипертонией без лекарств.Повышенное артериальное давление - один из самых серьезных симптомов, который может привести к развитию серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.Если ваше давление превышает показатели 130/80, вам необходимо постоянно контролировать свое состояние и тщательно соблюдать все рекомендации врача.По разным данным, примерно треть взрослых людей в возрасте старше 50 лет страдают той или иной формой гипертонии, что не может не сказаться на их здоровье и рисках развития таких серьезных болезней, как инсульт или инфаркт. Если это ваш случай, обязательно соблюдайте все рекомендации врача и при необходимости принимайте назначенные лекарства. А также обратите внимание на эти простые способы снизить артериальное давление и избавиться от гипертонии.Ешьте больше фруктов и овощейИсследование, проведенное специалистами Оксфордского университета, подтверждают: каждая «лишняя» порция свежих овощей и фруктов снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Но важно, чтобы овощи были свежими или приготовленными на пару. Также хороши отварные овощи - но следите, чтобы они чуть-чуть хрустели - так сохранится больше витаминов, способных защитить ваше здоровье.Награждайте себяВести здоровый образ жизни - довольно трудно. И, к сожалению, отказаться от многолетних привычек (даже очень вредных!) бывает непросто даже в тех случаях, когда от этого в прямом смысле слова зависит наша жизнь. Но, как показали результаты исследования, опубликованного в издании Annals of Internal Medicine, нам намного проще вырабатывать у себя полезные привычки, если мы вознаграждаем себя за следование им (и наказываем за срывы). Установите цель (например, проходить ежедневно по 10 тысяч шагов) и определите поощрение и штраф за выполнение или срыв - поверьте, в конце месяца вы почувствуете, что ваша мотивация вести здоровый образ жизни удивительным образом выросла.Не отказывайтесь от специйЧем более горячая ваша пища и чем больше в ней специй, тем более чувствительны вы становитесь ко вкусу соли - а ведь именно ее избыток может быть одной из причин гипертонии. Исследование, результаты которого были опубликованы в американском журнале «Гипертония», подтвердило: любители острой еды в итоге съедали существенно меньше соли, а их артериальное давление было в среднем ниже, чем у тех, кто предпочитал более пресную пищу.Ешьте йогуртПять порций йогурта в неделю снижают риск развития сердечного приступа у женщин на 30% - к таким результатам пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы в издании American Journal of Hypertension. Дело в том, что кальций помогает снизить кровяное давление, а ферментированные продукты - сделать стенки сосудов менее жесткими. Только следите за тем, чтобы йогурт не был слишком сладким.Занимайтесь творчествомРаскраски для взрослых, рисование, вышивание, лепка - все эти хобби помогают нам в одном чрезвычайно важном деле: они снижают уровень стрессовых гормонов. Как показало исследование, проведенное специалистами Университета Дрекселя, женщины, посвящающие время какому-либо художественному хобби, реже страдают гипертонией. Ведь возможность сосредоточиться на будущем шедевре помогает отвлечься от тревожных мыслей и снизить общий уровень тревоги и расстройства.Ешьте меньше белкаБелковая пища повышает риск развития гипертонии до 40% - к такому выводу пришли исследователи из школы медицины при Бостонском университете. Не стоит совсем отказываться от белка, но желательно исключить красное мясо - именно оно «отвечает» за риск развития гипертонии.Выбирайтесь за городЕсли бы все люди ежедневно проводили хотя бы 30 минут в неделю на природе, общее число случаев гипертонии в мире сократилось бы на 9% - к таким выводам пришла группа исследователей из университетов Австралии и США. Вы не можете повлиять на всех жителей земли, но вы точно можете чаще гулять - в лесу, парке или просто ближайшем сквере.