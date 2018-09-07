Ученые нашли генетическую причину долголетия

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В ДНК человека обнаружена необычная последовательность.Что позволяет людям жить гораздо дольше по сравнению с приматами? Задавшись этим вопросом, испанские исследователи из Института эволюционной биологии сумели найти генетическую причину такой особенности.Ученые пришли к выводу о том, что человеческое долголетие обеспечивается генами и их вариантами, существование которых эволюционно обусловлено необходимостью оставить после себя достаточное для продолжения рода число потомства. Выживание людей в мире природы было связано с постоянной заботой и социальными контактами, и именно долгая жизнь обеспечивала данное условие для Homo sapiens лучше всего.В продолжительности жизни с человеком могут конкурировать еще только два вида макак. Ученые смогли выявить 25 вариантов ДНК, которые отдельно развились у каждого представителя этой троицы. Данные гены влияют на функции сердца и сосудов, а также на процессы свертывания крови и склонности тканей организма к регенерации, сообщили научные специалисты.В то же время ученые подчеркивают: обнаруженные ими факторы - это далеко не все генетические аспекты человеческого долголетия. Для их выявления потребуются новые исследования.