Названы главные способы ускорения роста волос

Правильный уход - залог быстрого роста.Роскошная женщина и красивые волосы – понятия неразрывно связанные друг с другом. Случается так, что волосы становятся слабыми, редкими и, кажется, замедляются в росте.Это свидетельствует о том, что вы неправильно ухаживаете за ними. Что же нужно, чтобы ускорить рост волос?Правильно питатьсяДля того, чтобы нормализовать рост волос, в вашем рационе в достаточном количестве должны присутствовать белки, железо, цинк, селен, Омег-3 жирные кислоты и витамины А и группы В. Питание должно быть максимально разнообразным и качественным. Следите за тем, чтобы на вашем столе регулярно появлялись жирная рыба (тунец, семга), орехи, яйца, бобовые и салат.Использовать добавки и витаминыБиотин (витамин В7) может быть полезен, если возникли проблемы с резкой потерей волос. Источники этой добавки – это яйца, субпродукты и сухофрукты. Дополните косметический уход за волосами употреблением витаминов, чтобы решать проблему не только внешне, но и изнутри.Регулярно стричьсяСтричь волосы необходимо не менее одного раза в 3 месяца. Это улучшает рост и внешний вид волос. Желательно пользоваться услугами постоянных профессиональных парикмахеров. Они годами обучаются технике стрижки и обладают уникальными навыками. Такие мастера подскажут, как правильно ухаживать за волосами и решить ту или иную проблему.Делать массажРегулярный массаж головы усиливает кровоснабжение кожи и волосяных луковиц. Нужно наклонить голову вперед и мелкими круговыми движениями помассировать голову кончиками пальцев в течение 3 – 5 минут. Предварительно на пальцы можно нанести несколько капель розмаринового масла. А можно использовать специальный массажер.Увлажнять волосыСухие волосы необходимо постоянно питать и увлажнять. Если волосы сухие, то их кончики, как правило, посеченные. Для устранения этого недостатка пользуйтесь лечебным бальзамом. Его можно использовать через раз, попеременно с кондиционером. А лучше использовать питательные маски с витаминами. Важно постоянно увлажнять и питать сухие волосы, особенно летом.Не перегревать волосыИзвестно, что не только ультрафиолетовые лучи влияют на рост волос, но и частое использование фена, утюжка, плойки. Волосы становятся сухими и ломкими, как солома. Желательно сушить голову после водных процедур, не применяя нагревательные приборы. Пока волосы не высохнут, не повязывайте их платком, не заплетайте в косы, не приминайте заколкой.Прислушайтесь к этим рекомендациям и возьмите их на вооружение в борьбе за здоровые, густые и сильные волосы. Главный секрет пышной шевелюры – регулярный и грамотный уход. Не допускайте ошибок, соблюдайте правила, и тогда волосы станут предметом вашей гордости.