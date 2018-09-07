Названа необычная причина развития диабета

Диабет может возникать из-за недостатка отдыха.Группе научных сотрудников Высшей школы медицины Тохо в Японии в процессе медицинского эксперимента удалось выяснить, что лишение сна провоцирует развитие диабета у мышей.Ученые разделили подопытных грызунов на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй разрешили спать по желанию. Обе группы кормили жирной едой и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. Во время как сна, так и бодрствования у животных имелась ограниченная возможность для пробежек по колесу в клетке.Специалисты измеряли степень глюкозы и содержание липидов в печени после испытательного срока. Уровень глюкозы в крови был выше в той группе, где мыши спали только шесть часов. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе «малочисленного» сна после одного пробуждения. Также ученые выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в группе лишения сна.Другой эксперимент ученых продемонстрировал негативное влияние сахарозаменителей на развитие ожирения и диабета. Исследователи призывают людей пить как можно меньше сладких газированных напитков, где очень много содержится таких ингредиентов.