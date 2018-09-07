Датские ученые научились предсказывать возникновение слабоумия

Развитие деменции можно спрогнозировать заранее.Единственным способом борьбы с деменцией является хорошая профилактика и строгое соблюдение пациентом всех рекомендаций медиков.Датские учёные благодаря проведённому исследованию научились обнаруживать и снижать риск деменции у пациентов. Теперь они уверены, что смогут сократить количество больных.Деменцией в медицине называется старческое слабоумие, являющееся основной причиной потери дееспособности в старшем возрасте. На данный момент единственным способом борьбы с деменцией является хорошая профилактика и строгое соблюдение пациентом всех рекомендаций медиков. Конкретное лекарство по сей день не найдено.Однако бригаде датских учёных удалось научиться выявлять пациентов с высоким риском развития деменции. Для начала была приведена подробная статистика в канадском журнале, где согласно ей, развитие деменции зависит от пола, от образа жизни и от варианта гена APOE.Для носителей генотипа е44 вероятность развития старческого слабоумия увеличивается с возрастом. Самый низкий риск развития деменции у носителей генотипа е22 - около 2% для людей в возрасте от 60 до 69 лет.Примерно 70% от всей деменции составляет болезнь Альцгеймера, которой в большей степени подвержены представители женского пола. Чтобы собрать все данные, были проведены анализы около 105 тысяч копенгагенских жителей с деменцией. Также учёные подсчитали, что 60-летних людей риск развития деменции составляет 7%, у 70-летних - 13%, у 80-летних - 21%.