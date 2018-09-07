Названа самая необычная причина набора лишнего веса

Ожирение может возникать из-за домашней пыли.Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома. Согласно новому исследованию португальских учёных из университетов Авейро и Байра Интериор, химическое вещество, содержащееся в домашней пыли и других популярных вещах, заставляет набирать вес.Этот химикат называется «обезогеном». Несмотря на дикое для многих название, оно является очень популярным во всех отраслях индустрии.Обезоген используется в бытовом пластике, антипригарном покрытии, пестицидах, пищевых добавках, одежде и даже косметике.Накопление этого элемента в организме приводит к нарушению переработки жиров и их отложению в теле человека, следствием чего является ожирение.Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома, редко используя бытовую химию для уборки, питаться настоящими и свежими продуктами и реже использовать, но правильно утилизировать пластик.В 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития представила рейтинг стран по количеству полных людей, где лидирующие позиции заняли «грязные» государства-члены Организации: США, Мексика и Венгрия.