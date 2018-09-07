Медики рассказали об опасности похудения

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Худеющие люди подвержены проблемам со здоровьем.Снижение веса, даже если оно происходит постепенно, может негативно сказаться на здоровье пожилых женщин. К такому выводу пришли американские специалисты, изучив данные более 1300 участниц исследования.О каких конкретно последствиях идет речь? Например, у тех женщин, которые за 20 лет похудели на девять и более килограммов, вероятность пострадать от перелома бедра была в два раза выше, чем у участниц исследования со стабильным весом. Кроме того, у «худеющих» риск умереть в последующие пять лет оказался повышенным на 74 процента. При этом показатели их физической активности были в три раза хуже."Потеря веса может быть связана с очень серьезными последствиями для здоровья после 80 лет", - отмечают авторы статьи, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.Средний возраст участниц на момент начала исследования - 68 лет. Врачи и ученые из Центра исследования здоровья Kaiser Permanente в Калифорнии наблюдали за состоянием здоровья этих женщин в течение 20 лет: учитывался индекс массы тела, диета, физическая активность, употребление спиртного и сигарет. Кроме того, регистрировались случаи переломов и смертей.