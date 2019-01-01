Как научиться жить без сахара

Каждый сладкоежка не понаслышке знает, как тяжело удержаться от покупки очередной шоколадки или пройти мимо кондитерской, откуда доносится аромат свежеиспеченных круассанов. Однако у такой зависимости есть неприятные последствия. Эксперты рассказали, как жить в гармонии с собой, без всякой тяги к сладостям.Конечно, отказаться от сахара совсем — равносильно подписать себе приговор. Без него никак. Глюкоза — основной энергетик для клеток, она необходима, как воздух и вода. Без нее мы впадаем в депрессию, плачем без причины, чувствуем себя вялыми, жизнь становится не в радость.Но вместо того, чтобы получать глюкозу из полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, зерновые, мы, словно маньяки, налегаем на выпечку, сладкое, газировку. Выбираем то, что дарит моментальное наслаждение и удовольствие. В итоге нас ждут лишний вес, потеря энергии, тусклая кожа с неприятными высыпаниями. Картина не вселяет оптимизма.Ищем причинуТяга к сладкому имеет массу причин, как психологических, так и физиологических.Подмена понятийОсобенно сильно хочется сладкого, когда мы испытываем стресс: переживаем кризис в отношениях, не ладится работа. Влияют на тягу к сладостям и физические нагрузки: их слишком много или, наоборот, недостаточно. Сладости компенсируют скуку, неудовлетворенность, эмоциональное выгорание.Форма водыСильная жажда сродни чувству голода. Аналогичная ситуация и со сладостями. Захотелось конфету — выпейте стакан воды. Должно помочь. Но знайте меру — переизбыток жидкости может привести к обратному эффекту, вызвав тягу к сладкому.Напоминание о прошломЕсли вы знаете, что ароматы вызывают воспоминания из прошлого, то должны понять этот пункт. Иногда продукты ассоциируются с чем-то приятным из детства, юности, какого-то очень значимого периода в жизни. И тогда удержаться крайне трудно. В качестве альтернативы можно найти более здоровый вариант любимого блюда.Сезонное настроениеЗамечали, что весной мы быстрее перестраиваем рацион на более легкую версию? В ход идут листовые салаты, много овощей и зелени, фрукты. Общий эмоциональный подъем дает свои плоды. Про сладости вовсе забываем. Зато с началом осени все возвращается на круги своя: депрессия, сонливость, упадок сил и непреодолимая тяга к конфетам и булкам.Гормональные колебанияНеобычные пищевые пристрастия наблюдаются у многих женщин в особые дни — во время менструации, беременности или менопаузы. Во всем виноват неустойчивый уровень мужских и женских половых гормонов — тестостерона и эстрогена.Ищем решениеОткуда же черпать сахар? Все очень просто. Натуральный сахар есть в овощах, фруктах и зерновых. Он намного легче и полезнее рафинированного, дает необходимый запас энергии на долгое время, сочетается с другими питательными веществами, витаминами и минералами, полезными кислотами и клетчаткой.Главная трудность для тех, кто отважился отказаться от сладкого, — научиться различать сладость в здоровой еде. И тут хорошо бы постараться «очистить» свою вкусовую палитру. Сначала рецепторы не будут воспринимать природную глюкозу, но постепенно, когда организм избавится от лишнего, вы почувствуете другой вкус продуктов. И не исключено, что они вам покажутся слаще самой любимой конфеты.Представляем семерку лучших продуктов, которая избавит от тяги к вредным кондитерским изделиям:ИнжирИнжир вкусный и в сыром виде, но высушенный — гораздо слаще. Быстро и надолго дарит приятное чувство насыщения. Но есть одна опасность — высушенный инжир достаточно калориен: в 100 г содержится 214 ккал. Если вы отказались от сладкого ради фигуры, то соблюдайте умеренность.КлубникаСчитается, что это летняя ягода. Но сегодня клубнику можно купить даже в разгар зимы. Она одинаково хороша и в свежем, и в замороженном виде. В ней много веществ, помогающих сжигать жиры, она богата антиоксидантами: витамином С и эллаговой кислотой, которые препятствуют старению кожи.ЯблокиЭтот фрукт — кладезь витаминов, в том числе и антиоксидантов, и столь необходимой клетчатки. Благодаря огромному количеству витаминов группы В, яблоки способствуют снижению уровня стресса и значительно улучшают память. Это один из лучших и полезных перекусов в течение дня, а также идеальная пища для больных диабетом.БананСамый популярный фрукт для перекусов, приготовления смузи и шейков. В банане много витаминов, минералов и клетчатки. Он — рекордсмен по содержанию калия, отвечающего за работу мышц, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса, а также артериального давления. Один банан быстро утоляет аппетит, способствуя нормальному пищеварению. Однако в нем также содержится много калорий, поэтому не стоит злоупотреблять и есть его на ночь.ТыкваТыква — лучший из союзников в вопросах борьбы со старением. В ней много клетчатки, но очень мало калорий, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто озабочен лишним весом.ГранатКрайне полезен для иммунной системы, сердца и сосудов. Вещества, содержащиеся в гранате, способствуют нормализации артериального давления, снижают риск инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гранат очень полезен для суставов и отлично защищает кожу от негативного влияния ультрафиолетового излучения.МорковьВ моркови много клетчатки, антиоксидантов и бета-каротина — вещества, полезного для здоровья и красоты. Лайфхак: если ежедневно перед отпуском к морю выпивать стакан морковного сока, загар ляжет ровно и будет дольше держаться. Для лучшего усвоения витаминов и полезных веществ обязательно добавьте в стакан с соком каплю сливок или растительного масла.