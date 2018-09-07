Выгорание: что делать, если вы разучились отдыхать

Умение выкладываться на работе вызывает восхищение. Трудоголики посвящают делу каждую минуту. Но, как и любая зависимость, трудоголизм потребляет физические и психические ресурсы, грозя профессиональным выгоранием. Психоаналитик Джош Коэн рассказывает, что иногда скрывается за неумением расслабляться.“Мой пациент Элиот недавно взял отпуск. Он работает врачом общей практики и последнее время стал чувствовать себя уставшим и опустошенным. Он планировал спать до полудня, читать романы, гулять, посмотреть пропущенные серии «Игры престолов». Но вместо этого составил для себя плотный график с посещением музеев, концертов, театра и походами с друзьями в модные бары и рестораны. Кроме того, график предполагал тренировки в спортзале и уроки испанского”, - рассказал Коэн.Элиот пожаловался, что чувствует себя еще более вымотанным, чем после работы, и находится на грани нервного срыва. «Я пытался понять, как умудрился столько всего успеть, когда не собирался вообще ничего делать. Почему-то ничегонеделание представляется мне невозможной задачей. Разве возможно ничего не делать!» — восклицал Элиот.Один из признаков выгорания — чувство, когда вы изнурены и в то же время испытываете потребность продолжать куда-то бежатьКогда Элиот протестует против «безделья», он поступает с позиции западной культуры, которая осуждает недостаток активности. Он постоянно требует от себя высокой продуктивности и ощущает стыд, когда его показатели низки. Но в итоге он слишком устает, чтобы работать, и слишком напряжен, чтобы отдыхать.Это один из признаков выгорания — чувства, когда вы изнурены и в то же время испытываете мучительную потребность продолжать куда-то бежать. Выгорание предполагает неумение расслабляться, то есть «ничего не делать». Оно мешает вам радоваться простым вещам — спать, принимать ванну, неспешно прогуливаться, наслаждаться ужином или беседой. Рекомендовать расслабляющие практики людям, которые не умеют расслабляться, бессмысленная задача.Что поможет нам вновь научиться отдыхать?В легких случаях выгорания нервное истощение вызвано внешними, а не внутренними причинами: стрессовыми событиями — переживанием потери близкого человека, разводом, финансовыми трудностями — и высокими требованиями на рабочем месте. В таких случаях следует пересмотреть рабочий график и заняться йогой или медитацией.Вы уже поможете себе, если услышите потребности внутреннего «Я» и поймете, что они не всегда совпадают с тем, что требуют от вас окружающие люди и обстоятельства. Но такие решения кажутся нереалистичными для трудоголиков с высоким уровнем ответственности. Когда корни выгорания уходят слишком далеко, поможет общение с психотерапевтом. Психоаналитические сессии станут способом озвучить и услышать поток собственных мыслей. И в прошлом обнаружится ключ к причинам выгорания.Мы часто следуем привычкам, не осознавая, что живем по шаблону, привитому в детствеВ случае с Элиотом оказалось именно так. В его семье было не принято отдыхать. Даже сейчас его родители-пенсионеры не любят просто смотреть телевизор, читать книги или беседовать. Он помнит семейные обеды на бегу, когда отец и мать старались побыстрее перекусить и убежать по делам. Его собственная жизнь всегда была перегружена домашними заданиями и внешкольными занятиями, и его «лень» подвергалась жестоким нападкам со стороны родителей.«Они были одержимы активностью и привили мне ощущение вины за так называемую пустую трату времени», — рассказал он на одной из наших сессий. Мы часто бездумно следуем привычкам и предаемся трудоголизму, не осознавая, что живем по шаблону, привитому в результате воспитания. Но иногда стоит задуматься, правильно ли мы живем и нравится ли нам такая жизнь по-настоящему.