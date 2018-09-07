Почему жир и сахар заставляют нас больше есть

Мы довольно часто едим ради удовольствия, а не утоления только чувства голода. Но только за последние несколько лет исследователи пришли к глубокому пониманию того, как определенные продукты, особенно жиры и сладости, меняют химию мозга таким образом, что некоторые люди не могут остановиться.Ученые уже давно выяснили, что чрезвычайно сладкие или жирные продукты влияют на те части мозга, которые отвечают за удовольствия. Получаемые импульсы воспринимаются подсознательно нами как вознаграждение и организм требует еще.Новые исследования показали, что мозг начинает реагировать на жирные и сладкие продукты даже до того, как мы начинаем их есть. Простое видение желаемого предмета уже влияет на работу мозга и мы подсознательно хотим его. И как только продукт попадает на вкусовые рецепторы, сигналы поступают в мозг и мы наслаждаемся вкусом. В этот момент мозг насыщается дофамином, который мы воспринимаем как удовольствие.Частое переедание жирного и сладкого насыщает мозг настолько большим количеством дофамина, что он в конечном итоге адаптируется и начинает требовать больше. Все ровно то же самое, что происходит и со всеми остальными удовольствиями.В нормальных условиях лептин и инсулин подавляют высвобождение дофамина и уменьшают количество импульсов. Однако по мере увеличения количества жира в организме, порог повышается и людям хочется есть все больше и больше. Таким образом, мы сами того не замечая, становимся заложниками вредной еды.