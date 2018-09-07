Еда, которая сильно портит зубы

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Для многих здоровье зубов остается не просто проблемой, но и статьей огромных расходов. Стоматологическая помощь сегодня недешева, поэтому сохранять улыбку ослепительной — вопрос не только самочувствия, но и экономии. Самое первое, что стоит для этого сделать, помимо само собой разумеющейся гигиены, — научиться есть правильные продукты и игнорировать неправильные. Первых в природе меньше, чем вторых, но они взаимозаменяемы. Осталось лишь распознать, в какой еде таится опасность.ЦитрусовыеМандарины, апельсины и лимоны — самый богатый и самый распространенный источник витамина С, а также многих других питательных веществ, да и вообще вкусные фрукты. Но в то же время они самые настоящие разрушители зубной эмали. Исследования свидетельствует, что из всех цитрусовых особенно губительными для здоровья полости рта остаются грейпфрут и лимон. Апельсиновый сок без мякоти — наименее опасен из списка цитрусовых.Жевательные конфетыИрис и другие жевательные конфеты, а также карамель и все, что так или иначе вязнет в зубах, это лучшие проводники для бактерий. Они создают благоприятный климат в тех местах нашей полости рта, куда в течение дня мы не сможем дотянуться ни зубочисткой, ни щеткой. К тому же сахар очень хорошо оседает на зубной эмали благодаря таким конфетам, а это прямая дорога к кариесу.Чем заменить? Жевательной резинкой без сахара. Она тоже вкусная, но еще и имеет свойство очищать зубы, стимулируя выработку слюны. А слюна как раз предназначена, чтобы уничтожать вредные для полости рта кислоты.ЛеденцыПроще было бы сказать, что все конфеты небезопасны для зубов, но это слишком абстрактная и затасканная сентенция, чтобы в нее верить. Почему же вредны твердые конфеты? Потому что они слишком медленно растворяются во рту в отличие от, например, того же шоколада. Это дает возможность агрессивным бактериям произвести гораздо больше кислот, разрушающих зубы. И не стоит даже упоминать, что при попытке разгрызть леденец на эмали образуются микротрещины, в которые те же бактерии с удовольствие проникают.Чем заменить? Клубникой. Эта летняя ягода — естественный отбеливатель эмали, поскольку содержит яблочную кислоту. Из нее даже делают в домашних условиях пасту для очищения зубов. Для этого просто нужно смешать в блендере клубнику с содой и нанести на зубы на 5 минут.СоленьяМаринованные огурчики или соленые грибы — частые гости на нашем столе, особенно зимой. Но задумывались ли вы, что придает этим продуктам такой своеобразный вкус, за который все мы их любим? Это уксусная кислота. Она играет важную роль в процессе консервации. Также она играет важную роль в процессе разрушения ваших зубов. Их износ увеличивается на 85%, если регулярно добавлять к своему ужину хотя бы пару маринованных огурцов или помидоров.Чем заменить? Зелеными овощами, лучше листовыми салатами. Именно эти продукты могут выполнять функцию зубной щетки — клетчатка, которую нужно тщательно пережевывать, помогает удалять ненужные бактерии из пространства между зубами.ЛимонадыПропагандисты ЗОЖ уже не раз напоминали нам, как вредна газировка из-за огромного содержания сахара. Все так и есть, но они редко упоминают о вреде, который наносят лимонады нашим зубам. И дело тут не только в сахаре. Еще в подобных напитках очень много различных кислот, которые помогают «сахарным» бактериям пробраться внутрь зубной эмали и творить там свою черную работу. Единственное, что хоть как-то может снизить влияние кислот на зубы — это употребление лимонада вместе с едой.Чем заменить? Водой. Как ни удивительно, в воде есть фторид, который призван защищать зубы от внешнего воздействия. Именно его добавляют в пасты и ополаскиватели для полости рта.ПеченьеПеченье — это в большей степени корм для бактерий полости рта, чем лакомство для вас. Когда вы жуете печенье, оно размягчается, приобретая пастообразную консистенцию. И эта смесь углеводов и сахаров оседает на зубах, накапливается между ними и вызывает кариес. Вам не о чем волноваться, только если каждый раз после порции печенья вы идете и чистите зубы.Чем заменить? Молочными продуктами. Очищать зубы они не помогут, но зато будут способствовать созданию запаса кальция, который необходим для укрепления зубов.Посмотрите на свою немытую после кофе чашку и представьте, что точно так же выглядят ваши зубы каждый раз после очередной дозы кофеина. Кстати, эти следы очень устойчивы даже к зубной пасте и имеют накопительный эффект. Ну и в довершение удара стоит знать, что кофейные остатки на ваших зубах обладают повышенной липкостью и притягивают другие вредные частицы.