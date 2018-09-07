Глупые мифы о рыбе

Рыба — один из противоречивых продуктов нашего рациона. Никто до сих пор четко не знает, сколько рыбы можно добавлять в ежедневное меню, не вредна ли она в больших количествах, как ее правильно готовить. При этом очень живучи мифы о радиоактивности морской рыбы, загрязненности речной и вреде заморозки. Но если подойти к вопросу с точки зрения профессионалов, рыба сразу станет привлекательнее и доступнее. Вот несколько пунктов, которые доказывают — рыба уж точно вам не навредит, если вы будете знать о ней больше.Свежая рыба всегда лучше, чем замороженнаяЗвучит логично, хотя в случае с рыбой и другими морепродуктами это далеко не так. Правда в том, что лучшее состояние рыбы всегда в тот момент, когда она только выловлена. Дальше с каждым часом она становится все хуже и все менее полезна. Единственный способ сохранить первозданное состояние рыбы — заморозить ее. Что и делают на большинстве рыболовецких судов. Другое дело — бесконечные циклы заморозки и разморозки. Они, безусловно, не идут рыбе на пользу, и если уж вы приобрели замороженный продукт, приготовьте его при первой же разморозке.Рыбу трудно готовитьЭтот миф связан сразу с несколькими вещами. Во-первых, бытует мнение, что непрожаренная или недоваренная рыба может вызвать отравление. Это так, но рыбе нужно очень мало времени, чтобы стать полностью готовой. Поэтому не стоит опасаться, что на ваш стол она попадет сырой. Во-вторых, многим кажется, что для рыбы нужны специальные специи и затейливые рецепты. На самом деле, рыба — это продукт, который готовить легче всего. Это занимает мало времени, а добавок для умягчения или придания аромата практически не нужно. Рыба всегда будет мягкая и сочная, если просто не передерживать ее на огне.В рыбе много радиоактивных веществНа самом деле ртуть, которую так боятся распространители этого мифа, содержится лишь в нескольких не особо популярных видах рыбы. Например, в акуле и рыбе-меч. Но даже если вредные вещества есть в других сортах морепродуктов, они настолько незначительны, что польза от рыбы полностью перекрывает вред от ртути. Единственные, кому нужно быть осторожными, это беременные женщины и маленькие дети. Но даже им можно употреблять до 4 порций рыбы в день.Омега-3 жиры можно получить только из рыбыЭто тоже не совсем так, хотя рыба и считается наиболее популярным и богатым на омега-3 жирные кислоты продуктов для здорового рациона. Однако существует растительные источники этого же вещества. О них знают практически все вегетарианцы, которые вынуждены искать замену рыбе и мясу. Среди этих источников — льняное семя, соевое и рапсовое масла, грецкие орехи. Правда, ученые до сих пор спорят, могут ли усваиваться эти жиры так же эффективно, как из рыбы.Рыба опасна из-за костейПодсознательный страх всех любителей рыбы — подавиться рыбной косточкой и умереть от удушья. На самом деле — это миф из далекого прошлого, когда рыбу к ужину люди добывали собственноручно. Сегодня большинство сортов самой ходовой рыбы представлены на прилавках магазинов в виде филе. В нем нет тонких и острых костей, поэтому никакой опасности рыба собой не представляет.Рыба мешает избавляться от холестеринаМорепродукты и в частности рыба действительно содержат много холестерина. Но правда в том, что именно этот холестерин с низким содержанием насыщенных жиров мало влияет на уровень холестерина в крови большинства людей. Стоит различать жиры, содержащиеся в рыбе, и транс-жиры и насыщенные жиры, которых много в мясе и переработанных продуктах. Последние и являются источником холестерина. Рыба же практически безвредна в этом смысле.Рыбу нельзя беременнымЭтот миф возник из-за исследований, в которых затрагивался уровень ртути в органах беременных женщин, потребляющих много рыбы, и возможных последствиях для будущего ребенка. Поскольку традиционные виды рыбы в нашем рационе — это лосось, форель, тунец, тилапия, то ограничивать себя в их потреблении даже во время беременности не нужно. Эта рыба физически не способна накапливать такое количество вредных веществ, которое способно отразиться на здоровье беременной женщины.