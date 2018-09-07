Названо проверенное народное средство для очищения организма

Диетолог назвала лучший напиток, который поднимает иммунитет осенью.Настой шиповника поможет не только поднять иммунитет, но и эффективен, как желчегонное, антиоксидантное и жаропонижающее средство.«Поделюсь особо актуальным к осени рецептом иммунного напитка - настоя шиповника, который показан большинству из нас, как желчегонное, антиоксидантное и жаропонижающее средство. Назначаю его многим пациентам (даже самым маленьким) в составе желчегонного сбора или как отдельный настой. Шиповник лучше покупать в аптеке или у добросовестных травников, у неизвестных бабуль лучше не покупать. Каким бы образом вы не заваривали шиповник, он в любом случае окажет в какой-то мере полезное действие на организм.Но приятнее получать максимум пользы от продукта, поэтому запоминаем:200 г молотых плодов шиповника (косточки чаще не измельчаются, это не страшно) засыпаем в термос на 1.5 литра объемом.Заливаем водой с температурой 60 С и настаиваем ночь (но достаточно 7 часов). Можно заливать кипятком, но полезных свойств у настоя будет меньше. Перед употреблением процедить. Настой получится насыщенным, в него можно добавить немного меда.Взрослым и самым маленьким можно принимать курсами до 10-ти дней (если доктор не назначил другую схему), с перерывами в 7-10 дней. и так можно всю осень/зиму.Курс для взрослых и детей старше 7 лет - это прием 150-200 мл настоя 3-4 раза в день в промежутках между едой. Курс для детей до 6 лет - по 50-100 мл 3-4 раза в день.Если желудок чувствительный к кислому (настой шиповника с кислинкой), то лучше пить напиток непосредственно до приема пищи или за 10-25 мин.Настой можно пить деткам любого возраста, беременным и кормящим.ПП: тромбофлебит (всем остальным можно смело использовать продукт), желчнокаменная болезнь (нужно предварительно проконсультироваться с доктором), острые воспалительные заболевания. Если имеется в анамнезе аллергия на что-либо (или экзема/дерматиты), то первое время в ответ на прием шиповника может произойти обострение подобных состояний. Это следствие закономерного процесса - шиповник запускает очистительные реакции в организме. Если настой вызывает сильный дискомфорт - пора браться за очищение и оздоровление организма комплексно».