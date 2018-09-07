Диетологи подсказали, как уменьшить объем бедер за две недели

Эксперты рассказали, как убрать лишнее с бедер.

Специалисты создали подробную инструкцию для стройных ног и упругих ягодиц.

1. Ежедневное кардио - это действенно, если ты хочешь уменьшить объемы, но в долгосрочной перспективе это существенно снизит продуктивность твоих силовых упражнений.

2. Силовые через день - не чаще, мышцам нужно отдыхать.

3. Два дня в неделю делай упор на ноги. И делаем мы не только сведение-разведение. Жим ногами, приседания, выпады, махи назад и в сторону, сгибание, разгибание - твой выбор! Все с весом.

4. Вода Сасси - классная вещь для домашнего детокса, отлично снимает отёки и ты выглядишь стройнее.

5. Полностью избавься от быстрых углеводов, медленные переносим на первую половину дня.

6. Массаж. Самостоятельно или в салоне.
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