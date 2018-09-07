Названы популярные продукты, "убивающие" сердце

Пять самых опасных продуктов для сердца и сосудов.Сейчас сердечно-сосудистые заболевания очень распространены.Проблема серьезная, и заботиться о своем здоровье нужно заранее, чтобы последствия не были плачевными.Кроме того, что нужно следить за своим питанием для профилактики и есть больше овощей и свежей зелени, в определенных продуктах нужно себе заранее отказать. Существует 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов, употребление которых может серьезно отобразиться на вашем здоровье.Многочисленные исследования врачей были направлены на установление 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов. Конечно, вопрос очень индивидуален и требует консультации с врачом. Но на данный момент список топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов выглядит так:В первую категорию попадают продукты питания, в состав которых входят транс-жиры. В первую очередь, это выпечка, сладости, некоторые жирные сыры.Следующая, не менее опасная категория – покупные мясные изделия. А именно – колбасы, паштеты, бекон и т.дТакже, для безопасности сердца и сосудов не рекомендуется употребление красной и черной икры.Следующую позицию занимает алкоголь, а именно – шампанское или другие шипучие вина.Последняя категория – пиво. Не рекомендуется употреблять больше 0,5 литра мужчинам и 0,33 литра женщинам. Конечно, о ежедневном употреблении, даже в допустимых дозах, речь идти не может.Что лучше добавить в свой рацион?Отказав себе в опасных для сердца и сосудов продуктах, нужно дать организму взамен что-то полезное. В первую очередь – свежие овощи и фрукты, орехи, нежирные продукты, содержащие белок. Следи за своим питанием, веди активный образ жизни, и никакие заболевания тебе не страшны.