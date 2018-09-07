Названы самые вредные для здоровья приправы

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6 приправ, которые на самом деле вредныЕсли быть до конца честным с самим собой, то обнаружится тот факт, что питаться хорошо и правильно могут позволить себе лишь те, у кого много либо времени, либо денег.Все остальные старательно «докручивают» вкус при помощи всевозможных приправ, нужды в которых чаще всего не возникает, когда перед вами блюдо со сбалансированным самими продуктами вкусом.С одной стороны, нет большой беды в том, чтобы один раз досолить салат или подлить соус к стейку, но день за днем и год за годом такие добавки незаметно подворовывают дни наших жизней. Если не верите, что даже самые безобидные на первый взгляд приправы смертельно вредны для нас, то вот вам некоторые неизвестные широкому кругу факты о 6 медленных убийцах, которые есть на кухне у каждого.Самый простой способ улучшить вкус готового блюда - это добавить к нему немного соли, которая, кроме всего прочего, заставит молекулы продуктов двигаться интенсивней и сильней воздействовать на вкусовые рецепторы. Проблема состоит в том, что для снижения токсичности лишней соли почкам приходится работать с перенасыщенным раствором жидкостей. Разбавить его дополнительными порциями воды будет правильным решением, вот только лишние объемы приведут к возросшему давлению и нагрузке буквально на все - от сердца и почек до артерий. В течение длительного времени это неминуемо спровоцирует болезни почек и сужение сосудов, а там и до инсультов с сердечными приступами недалеко.СахарЕще одной приправой-убийцей, которую многие даже не воспринимают в качестве хоть сколько-нибудь серьезной угрозы, является сахар. А между тем, кроме преимущества в сообщении организму быстрой энергии, сахар не несет нам абсолютно никакой пользы. Проблемы с зубами, повышение уровня сахара в крови и, как следствие, «пришпоривание» поджелудочной железы для выработки инсулина, возможное ожирение, проблемы с сердцем и диабет - все это не делает этому сыпучему продукту много чести. Впрочем, перебрать с сахаром можно, даже не смотря в его сторону - достаточное его количество содержится в десятке продуктов, которые мы едим ежедневно в большом количестве.Соус барбекюНевозможно приготовить идеальные свиные ребрышки без вымачивания мяса в маринаде со специальным соусом и последующим обмазыванием смесями BBQ. Именно это покрытие соусом барбекю после температурной обработки превратится в аппетитную глазурь. Вместе с ней вы съедаете даже больше сахара, соли, кукурузного сиропа (еще одного вида сахара), патоки и томатного кетчупа, чем если бы соус барбекю подавался с просто обжаренным мясом. В случае с глазированными ребрышками, к которым соус подается так и так, это становится настоящим двойным испытанием для почек, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы!Соус шрирача100 мг соли или 4% от суточной нормы в одной чайной ложке соуса шрирача - это, согласитесь, не то, о чем стоило бы переживать. Действительно, небольшое количество приправы-вредителя в отличном соусе само по себе не делает его опасным. Опасно то, что соус этот настолько универсален, что тяжело отказаться себе в удовольствии добавлять его буквально во все, что попадает в рот. Слышали про соломинку, переломившую спину верблюду? Ну так вот, это как раз тот случай.МайонезВ случае с майонезом, этим настоящим королем заправок и маринадов, существует целая масса способов навредить своему здоровью, кроме стандартных соли и сахара. Так, например, аллергики «оценят» присутствие в составе майонеза яиц, чей желток не проходит первичной пастеризации, а значит, риск подхватить сальмонеллу перестает быть таким уж эфемерным. Кроме этого, одна столовая ложка майонеза содержит столько масла, что покрывает около 15% дневной нормы жира.Соевый соусОколо 880 мг соли (или 36% от дневной нормы) содержится всего в одной столовой ложке соевого соуса, что приводило бы к фатальным последствиям, добавляй мы его в нездоровую пищу в огромных количествах. Китайцы со II века нашей эры ведут масштабный эксперимент по выяснению последствий воздействия соевого соуса на организм, и пока опасаться якобы нечего, но только при соблюдении умеренности. Не стоит забывать и о том, что соевый соус производится из ферментированной пасты соевых бобов, сообщающих ему до 2% алкоголя, что фактически делает его слабым ликером. Опьянеть, правда, от него не получится - соль добьет вас раньше, чем проявятся первые симптомы интоксикации алкоголем.