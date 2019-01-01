Названы продукты, которые не стоит есть астматикам

Если у вас астма, сократите потребление следующих продуктов.Люди, страдающие астмой, вынуждены подбирать такие рецепты и продукты питания, которые помогли бы уменьшить частоту и интенсивность приступов. Но многие из них не знают, какие продукты не стоит есть астматикам.Диета позволяет избежать астмы - данное утверждение может звучать слишком громко, так как еда не является панацеей для астматиков. Однако она действительно оказывает большое влияние на жизнь людей с этой болезнью.Если ограничить потребление определенных продуктов питания и в целом питаться правильно (здоровой пищей), то это может помочь в лечении астмы. Отличное дополнение к традиционному лечению, согласитесь!Так что если у вас астма, сократите потребление следующих продуктов.Насыщенные жирыНасыщенные жиры встречаются во многих продуктах питания, которые мы едим на обед и ужин… Это, к примеру, хлебобулочные изделия, красное мясо и жареные блюда.Они также присутствуют в обработанных продуктах питания и полуфабрикатах. Они, согласно научным исследованиям, усиливают проявление симптомов астмы. Это связано с ответом нашей иммунной системы на поступление в организма данных веществ.По этой причине рекомендуется потреблять больше жирных кислот Омега-3:это, например, голубая рыбальняные семечкигрецкие орехии больше постных белков:обезжиренное молококуриная грудкабобовые.В следующий раз, когда отправитесь за покупками, обращайте внимание на содержание насыщенных жиров в продуктах, которые вы выбираете. А еще старайтесь готовить на пару, в духовке или на гриле.Молочные продукты из цельного молокаБольшое количество животных жиров ухудшает состояние астматиков. Это не означает, что нужно становиться веганом.Достаточно просто научиться правильно потреблять молочные продукты. Выбирайте обезжиренные продукты или замените их чем-то другим. Вы пробовали, например, миндальное молоко или картофельный сыр?Мы едим очень много молочных продуктов, даже не отдавая себе в этом отчета. Дело в том, что молоко есть в большинстве наших блюд: сливочные супы, соусы для пасты, мороженое, кофе с молоком, коктейли, сливочное масло и т.д.Уже сама консистенция молочных продуктов (и, конечно, их питательный состав) способствуют выработке мокроты и слизи, что «перекрывает» дыхательные пути. Это, в свою очередь, препятствует нормальному дыханию и вызывает приступы астмы. Вот почему молочные продукты - пища, которую не стоит есть астматикам.Красное мясоЗдесь нам снова придется поговорить на тему насыщенных жиров. Ведь в красном мясе они содержатся в огромном количестве. Конечно, есть и исключения, например, баранина (наиболее постное). Однако говядину и свинину точно не стоит есть астматикам.Согласно исследованиям журнала Nutrition, люди, потребляющие много красного мяса, больше предрасположены к развитию астмы. Старайтесь есть его не чаще одного раза в неделю, а лучше реже.Помимо того, отдавайте предпочтение более полезным альтернативам: курица, индейка или рыба.Цитрусовые и помидорыКак? Эти фрукты и овощи могут нам навредить? Ведь они же так полезны для здоровья! В цитрусовых фруктах и помидорах действительно много питательных веществ и клетчатки. Однако, помимо этого, в их состав входят и вещества, способные ухудшить состояние при астме.Вы не обязаны тут же отказаться от них или полностью исключить из своего рациона. Просто постарайтесь немного сократить их потребление.Соленые продукты также не стоит есть астматикамИзбыток натрия в организме приводит к появлению проблем с почками, ожирению и отекам в ногах. Более того, он может плохо сказаться и на состоянии людей, страдающих от астмы, так как усиливает реакцию иммунитета и активизирует симптомы этой болезни.Старайтесь поменьше солить свои блюда, избегайте потребления полуфабрикатов (консервированных супов и пюре быстрого приготовления), а также картошки-фри, чипсов и других соленых снэков.Не ставьте на стол солонку и внимательно читайте этикетки на продуктах питания, которые вы покупаете. Так как даже в сладких продуктах содержится соль.ТрансжирыТрансжиры, известные также как твердые жиры, получаются в процессе включения водорода в состав растительного масла.Они очень вредны для здоровья, так как в значительной степени повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А еще они усугубляют симптомы астмы, поэтому их не стоит есть астматикам.Старайтесь избегать продуктов питания, которые содержат трансжиры. Это, например, маргарин, жареная пища, частично гидрогенизированные масла.Еще этот вид жиров имеется в покупной выпечке, кондитерских изделиях и различных печеньях.Так что отдавайте предпочтение здоровым жирам: оливковому или рапсовому маслу (органическому), льняным семечкам и орехам (таким как миндаль или грецкий орех).Так вы не только уменьшите проявление симптомов астмы, но и сможете избежать других, более серьезных болезней.Магний против астмыВ рационе питания людей, страдающих от астмы, обязательно должен присутствовать магний. Этот минерал, в частности, необходим для расслабления мышц и дыхательной системы.Помимо того, магний - это противовоспалительное и бронхолитическое средство. Рекомендуемая суточная доза составляет 500 мг.Для того чтобы потреблять магний в нужном количестве, важно придерживаться питания, богатого овощами и фруктами, а еще орехами и бобовыми.Семена кунжута и тыквыСоя (во всех ее видах)Бобовые (чечевица, горох, фасоль)Зародыши пшеницыМасло примулыЗелень и овощи (мангольд, шпинат, зеленая фасоль, брокколи, петрушка, морковь, лук)Фрукты (бананы, финики, изюм, маракуйя)Орехи (фисташки, грецкие орехи)ОвсянкаВодоросли вакамеЧеснок