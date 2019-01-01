Названа еще одна опасность недосыпа

О недостатке сна и заболеваниях ученые говорят уже давно.Отсутствие полноценного сна может усилить риски возникновения диабета второго типа и заболевания печени, заявили японские ученые. Они исследовали взаимосвязь недостатка полноценного отдыха и реакции организма.Во время опыта мышей разделили на две группы. В первой грызунам не давали спать на протяжении шести часов ночью, во второй – у мышей был нормальный сон. При этом все грызунов хорошо кормили.Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно вырос уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин (гормон). В свою очередь увеличило риски развития диабета второго типа.Кроме того, биологи отметили, что грызуны начали активно питаться и мало контролировали количество рациона. В итоге у них начало наблюдаться нарушение обмена веществ. В итоге возник риск ожирения и заболевания печени.Так, например, ранее британские ученые из Уорикского университета в Ковентри выявили прямую связь между нехваткой сна в детстве и лишними килограммами во взрослом возрасте. Они утверждают, что недосып ведет к ожирению.