Врачи объяснили, в чем польза морской воды для ребенка

Вода способствует укреплению костей.Педиатры рекомендуют родителям ехать на море особенно тогда, когда дети страдают экземой или дерматитом.И не зря, ведь в морской воде содержится более 32 минералов и микроэлементов.Кроме того, что вода способствует укреплению костей и суставов ребенка, она также очищает кожный покров.Когда ребенок дышит морским воздухом и купается в море, то у него очищается кровь, укрепляется иммунитет и увеличивается гемоглобин.Йод, который содержится в морской воде, хорошо влияет на работу мозга и щитовидной железы. Ученые утверждают: чем чаще малыш купается в морской воде, тем выше становятся его интеллектуальные способности. Так-же вода улучшает память и концентрацию внимания.Купание в морской воде благотворно влияет на нервную систему ребенка. И даже, если у малыша нет заболеваний нервной системы, - вода поможет при стрессе и беспокойстве.