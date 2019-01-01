Врачи объяснили, в чем польза морской воды для ребенка

Вода способствует укреплению костей.

Педиатры рекомендуют родителям ехать на море особенно тогда, когда дети страдают экземой или дерматитом.

И не зря, ведь в морской воде содержится более 32 минералов и микроэлементов.

Кроме того, что вода способствует укреплению костей и суставов ребенка, она также очищает кожный покров.

Когда ребенок дышит морским воздухом и купается в море, то у него очищается кровь, укрепляется иммунитет и увеличивается гемоглобин.

Йод, который содержится в морской воде, хорошо влияет на работу мозга и щитовидной железы. Ученые утверждают: чем чаще малыш купается в морской воде, тем выше становятся его интеллектуальные способности. Так-же вода улучшает память и концентрацию внимания.

Купание в морской воде благотворно влияет на нервную систему ребенка. И даже, если у малыша нет заболеваний нервной системы, - вода поможет при стрессе и беспокойстве.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил stulout в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь