5 ошибок в рационе, которые приводят к страшным уровням холестерина
Каким должен быть уровень холестерина в норме?
Человеческому организму нужен холестерин. Это вещество находится в оболочке каждой клетки. Холестерин является строительным блоком для гормонов, витамина D и других необходимых веществ для организма. Он циркулирует в кровотоке с помощью липопротеинов. Липопротеин низкой плотности - ЛПНП, принимает холестерин из печени. Липопротеин высокой плотности (HDL), нагревает избыточный холестерин и возвращает его в печень.
Печень - это «фабрика», которая производит холестерин, необходимый организму. Но он также может получить его из жирных кислот.
Накопление холестериновых бляшек может длится всю жизнь, начиная с детства, но происходит индивидуально у каждого человека. Гены - очень важный индивидуальный фактор, от которого зависит, есть ли у вас риск накопления бляшек ЛПНП. Высокое кровяное давление, ожирение, диабет, курение также является угрозой накопления холестерина в организме.
Медики используют все эти факторы, чтобы определить «общий риск» каждого пациента и разработать строго индивидуальный режим лечения.
Большинство инфарктов вызвано не постепенным сужением кровеносных сосудов, а отделением частицы от бляшки в артерию, которая сужается, по меньшей мере, наполовину. Половина всех сердечных приступов случается внезапно без каких-либо предварительных признаков.
В течение длительного времени медицина применяла целый класс лекарств, называемых статинами, для снижения уровня ЛПНП - плохого холестерина. Физические активности и диеты с низким содержанием жира с большим количеством фруктов, овощей и цельного зерна также снижают уровень ЛПНП и повышают уровень хорошего холестерина ЛПВП. Но эти почти магические показатели могут быть только первым шагом в познании реального состояния вашего сердца.
Показатели высокого холестерина не считаются диагнозом, он являются симптомом развития кардио-сосудистых заболеваний. Какие ошибки мы совершаем, из-за которых растет наш уровень холестерина?
5 распространенных ошибок в рационе
Люди, с показателями высокого холестерина, должны следить за своим питанием, чтобы эффективно справляться с этой проблемой.
Тем не менее, многим из нас свойственно совершать очень распространенные ошибки, из-за которых холестерин не будет падать. Однако наиболее тревожным является то, что вы можете даже обострить всю ситуацию совершенно бессознательно - и осложнения такого положения вещей могут быть довольно серьезными.
Диетические ошибки
Каждому, у кого был поставлен диагноз высокого уровня холестерина в крови или гиперхолестеринемии, нужно следовать рекомендациям врача. Даже если это будет касаться радикальных изменений в вашем ежедневном рационе.
1. Вы не обращаете внимания на количество потребляемого сахара
Потребление сахара не оказывает прямого влияния на уровень холестерина в организме. Однако продукты с высоким содержанием сахара часто также содержат много вредных жиров, таких как транс-жир или насыщенные жирные кислоты.
Регулярное потребление этого вида пищи может вызвать значительное увеличение веса. Избыточный вес или ожирение очень тесно связаны с высоким уровнем холестерина. Высокий гликемический индекс этих продуктов повышает глюкозу в крови, что повреждает стенки артерий и кровеносных сосудов.
2. Обратите внимание только на содержание холестерина в пищевых продуктах
Некоторые люди, страдающие высоким уровнем холестерина в крови, считают, что лучшее питание - исключение любого типа продуктов с высоким содержанием холестерина из ежедневного рациона. На этот факт действительно необходимо обратить внимание. Но этого достаточно.
Холестерин - это тип жира, который является результатом употребления определенных видов пищевых продуктов - это правда. Однако вы, вероятно, не знаете, что ваша печень также производит его.
Поэтому употреблять в пищу продукты с пониженным содержанием холестерина недостаточно. Вам также необходимо избегать источников транс-жиров и насыщенных жиров, потому что они перегружают вашу печень.
3. Устранение абсолютно всех жиров из диеты
Это, вероятно, одна из самых распространенных ошибок, тех, кто борется с высоким уровнем холестерина. Нецелесообразно полностью исключать все жиросодержащие продукты из рациона. Вместо этого вы должны выбрать те, которые предлагают вам хорошие «здоровые» жиры.
Пищевые продукты могут содержать смесь различных видов жиров: насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных ( омега-3 и 6 жирных кислот ). Из них вы должны выбрать только два последних типа и потреблять как можно меньше насыщенных жиров.
Насыщенные жиры повышают риск сердечных заболеваний, а ненасыщенные жиры помогают повысить «хороший» холестерин (ЛПВП). Это, в свою очередь, помогает защитить ваши артерии. Примерами продуктов, содержащих большие дозы «здоровых» жиров, являются авокадо, оливковое масло и орехи любого вида.
4. Переход от одной диеты к другой
Быстродействующие диеты звучат как ярлыки для достижения здорового уровня холестерина в крови. Проблема, однако, состоит в том, что они, как правило, ограничиваются только потреблением определенных категорий продуктов.
Тем не менее, хорошая диета при высоком холестерине, должна быть чем-то постоянным, и использоваться на протяжении всей жизни.
5. Прием статинов с грейпфрутовым соком
Врачи часто назначают статины для снижения холестерина в крови. Однако употребление грейпфрута в то же время является серьезной ошибкой. Этот плод может блокировать правильное усвоение препарата.
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