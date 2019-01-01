5 ошибок в рационе, которые приводят к страшным уровням холестерина

Частью обычной медицинской профилактики для людей среднего возраста является холестериновый тест. Если его общий уровень крови повышен, он сразу же вызывает у нас беспокойство. Однако в последнее время эксперты все чаще спрашивают себя: не придаем ли мы слишком большого значения холестерину? Эксперты выяснили, каким все-таки должен быть холестерин у здорового человека и как правильно питаться, чтобы уровень холестерина оставался нормальным.Каким должен быть уровень холестерина в норме?Человеческому организму нужен холестерин. Это вещество находится в оболочке каждой клетки. Холестерин является строительным блоком для гормонов, витамина D и других необходимых веществ для организма. Он циркулирует в кровотоке с помощью липопротеинов. Липопротеин низкой плотности - ЛПНП, принимает холестерин из печени. Липопротеин высокой плотности (HDL), нагревает избыточный холестерин и возвращает его в печень.Печень - это «фабрика», которая производит холестерин, необходимый организму. Но он также может получить его из жирных кислот.Накопление холестериновых бляшек может длится всю жизнь, начиная с детства, но происходит индивидуально у каждого человека. Гены - очень важный индивидуальный фактор, от которого зависит, есть ли у вас риск накопления бляшек ЛПНП. Высокое кровяное давление, ожирение, диабет, курение также является угрозой накопления холестерина в организме.Медики используют все эти факторы, чтобы определить «общий риск» каждого пациента и разработать строго индивидуальный режим лечения.Большинство инфарктов вызвано не постепенным сужением кровеносных сосудов, а отделением частицы от бляшки в артерию, которая сужается, по меньшей мере, наполовину. Половина всех сердечных приступов случается внезапно без каких-либо предварительных признаков.В течение длительного времени медицина применяла целый класс лекарств, называемых статинами, для снижения уровня ЛПНП - плохого холестерина. Физические активности и диеты с низким содержанием жира с большим количеством фруктов, овощей и цельного зерна также снижают уровень ЛПНП и повышают уровень хорошего холестерина ЛПВП. Но эти почти магические показатели могут быть только первым шагом в познании реального состояния вашего сердца.Показатели высокого холестерина не считаются диагнозом, он являются симптомом развития кардио-сосудистых заболеваний. Какие ошибки мы совершаем, из-за которых растет наш уровень холестерина?5 распространенных ошибок в рационеЛюди, с показателями высокого холестерина, должны следить за своим питанием, чтобы эффективно справляться с этой проблемой.Тем не менее, многим из нас свойственно совершать очень распространенные ошибки, из-за которых холестерин не будет падать. Однако наиболее тревожным является то, что вы можете даже обострить всю ситуацию совершенно бессознательно - и осложнения такого положения вещей могут быть довольно серьезными.Диетические ошибкиКаждому, у кого был поставлен диагноз высокого уровня холестерина в крови или гиперхолестеринемии, нужно следовать рекомендациям врача. Даже если это будет касаться радикальных изменений в вашем ежедневном рационе.1. Вы не обращаете внимания на количество потребляемого сахараПотребление сахара не оказывает прямого влияния на уровень холестерина в организме. Однако продукты с высоким содержанием сахара часто также содержат много вредных жиров, таких как транс-жир или насыщенные жирные кислоты.Регулярное потребление этого вида пищи может вызвать значительное увеличение веса. Избыточный вес или ожирение очень тесно связаны с высоким уровнем холестерина. Высокий гликемический индекс этих продуктов повышает глюкозу в крови, что повреждает стенки артерий и кровеносных сосудов.2. Обратите внимание только на содержание холестерина в пищевых продуктахНекоторые люди, страдающие высоким уровнем холестерина в крови, считают, что лучшее питание - исключение любого типа продуктов с высоким содержанием холестерина из ежедневного рациона. На этот факт действительно необходимо обратить внимание. Но этого достаточно.Холестерин - это тип жира, который является результатом употребления определенных видов пищевых продуктов - это правда. Однако вы, вероятно, не знаете, что ваша печень также производит его.Поэтому употреблять в пищу продукты с пониженным содержанием холестерина недостаточно. Вам также необходимо избегать источников транс-жиров и насыщенных жиров, потому что они перегружают вашу печень.3. Устранение абсолютно всех жиров из диетыЭто, вероятно, одна из самых распространенных ошибок, тех, кто борется с высоким уровнем холестерина. Нецелесообразно полностью исключать все жиросодержащие продукты из рациона. Вместо этого вы должны выбрать те, которые предлагают вам хорошие «здоровые» жиры.Пищевые продукты могут содержать смесь различных видов жиров: насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных ( омега-3 и 6 жирных кислот ). Из них вы должны выбрать только два последних типа и потреблять как можно меньше насыщенных жиров.Насыщенные жиры повышают риск сердечных заболеваний, а ненасыщенные жиры помогают повысить «хороший» холестерин (ЛПВП). Это, в свою очередь, помогает защитить ваши артерии. Примерами продуктов, содержащих большие дозы «здоровых» жиров, являются авокадо, оливковое масло и орехи любого вида.4. Переход от одной диеты к другойБыстродействующие диеты звучат как ярлыки для достижения здорового уровня холестерина в крови. Проблема, однако, состоит в том, что они, как правило, ограничиваются только потреблением определенных категорий продуктов.Тем не менее, хорошая диета при высоком холестерине, должна быть чем-то постоянным, и использоваться на протяжении всей жизни.5. Прием статинов с грейпфрутовым сокомВрачи часто назначают статины для снижения холестерина в крови. Однако употребление грейпфрута в то же время является серьезной ошибкой. Этот плод может блокировать правильное усвоение препарата.